МастерШеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023 дивитися онлайн

23 вересня 2023 22:26 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 23.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

23 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 23.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього разу на найкращих кулінарів-аматорів сезону чекає випробування з двома сенсаційними поворотами. По-перше, учасники готуватимуть для неймовірних гостей – незламних українських залізничників! По-друге, капітанами команд стануть запрошені зірки проєкту – переможець «МастерШеф» 7 сезон Пава та переможець «МастерШеф. Професіонали» 4 сезон Артем Кабулахін. Саме вони допоможуть аматорам покращити рівень кулінарної майстерності. Капітани запропонують командам власне меню, яке включатиме три страви: закуску, основну страву та десерт. Але не все так просто, адже судді підготують особливий сюрприз і для Артема та Пави! Через яке ускладнення шефи відчують себе повноцінними учасниками проєкту? Чий концепт матиме більший успіх? Та чи зможуть кухарі вразити незламних залізничників? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

5 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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