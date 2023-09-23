МастерШеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього разу на найкращих кулінарів-аматорів сезону чекає випробування з двома сенсаційними поворотами. По-перше, учасники готуватимуть для неймовірних гостей – незламних українських залізничників! По-друге, капітанами команд стануть запрошені зірки проєкту – переможець «МастерШеф» 7 сезон Пава та переможець «МастерШеф. Професіонали» 4 сезон Артем Кабулахін. Саме вони допоможуть аматорам покращити рівень кулінарної майстерності. Капітани запропонують командам власне меню, яке включатиме три страви: закуску, основну страву та десерт. Але не все так просто, адже судді підготують особливий сюрприз і для Артема та Пави! Через яке ускладнення шефи відчують себе повноцінними учасниками проєкту? Чий концепт матиме більший успіх? Та чи зможуть кухарі вразити незламних залізничників? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.