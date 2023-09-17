МастерШеф 12 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 16.09.2023

17 вересня 2023 15:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 16.09.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 16.09.2023
instagram.com/masterchefstb

16 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 4 випуску МастерШеф 12 сезон від 16.09.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 4-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Руслан Батильчук, Оксана Шевченко, Ганна Скачко та Катерина Радченко.

Учасники отримали різні елементи одягу: слінг, жилетка та штани будівельника, тренч тощо. І в сьогоднішньому конкурсі ці елементи одягу стали кухарськими пересувними шафами. Аматорам було заборонено класти на поверхню їжу або девайси. Лише робити один процес за одним, і під час процесу на поверхні міг лежати лише один девайс і один продукт. Найгірше з завданням впоралася Ганна. Саме тому у 4 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Ганна Скачко.

Ганна Скачко – учасниця МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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