Новий документальний проєкт Дмитра Комарова «Рік. Харківщина» про раніше невідомі деталі деокупації Харківської області

16 вересня 2023 13:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Новий документальний проєкт Дмитра Комарова «Рік. Харківщина» про раніше невідомі деталі деокупації Харківської області
Новий документальний проєкт Дмитра Комарова – Рік. Харківщина
пресслужба каналу 1+1 Україна

Скоро на каналі 1+1 Україна відбудеться премʼєра авторського документального проєкту Дмитра Комарова «Рік. Харківщина».

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Нова документальна робота журналіста Дмитра Комарова присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України. Ризикована, багато в чому зухвала – проте блискавична і така, що приголомшила окупаційні війська і змусила їх відступити практично з усієї території Харківщини. Вперше розкриються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже можна говорити.

Випуски базуватимуться на унікальному журналістському досвіді та ексклюзивному, без перебільшення історичному відеоматеріалі: Дмитро слідує одразу за підрозділами Збройних Сил України та опиняється у містах та селищах, щойно звільнених від російських військ.

Новий документальний проєкт Дмитра Комарова – Рік. Харківщина / пресслужба каналу 1+1 Україна

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Що відбувалося в тих місцях, звідки місяцями не надходило жодної достовірної інформації? З чим доводиться стикатись мирним мешканцям під окупацією і які випробування чекають на них на вже звільнених територіях? Яким чином виклики окупації змушують українців проявляти свою волю та характер?

Це проєкт, в якому події війни розкриваються через історії їхніх учасників – як військових, так і мирних мешканців. Через їхні переживання, страхи та надії. Проєкт відзначає героїзм і волю українського народу в найважчі часи, і він стане важливою складовою сучасної історії України.

Дивіться премʼєру авторського документального проєкту Дмитра Комарова «Рік. Харківщина» скоро на 1+1 Україна.

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