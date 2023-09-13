Наталка Денисенко поділилася секретами стосунків на відстані з чоловіком-актором-військовим

13 вересня 2023 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко поділилася секретами стосунків на відстані з чоловіком-актором-військовим
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Зірка скетчкому «Зв’язок» Наталка Денисенко розповіла про зміни в шлюбі.

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Багатосерійний серіал Нового каналу «Зв’язок» покаже реалії українців у перший рік повномасштабного вторгнення. І, звісно ж, однією з тем будуть стосунки з коханими під час війни. Деякі шлюби не витримують випробування відстанню, інші ж, навпаки, стають міцнішими! Виконавиця однієї з головних ролей у скетчкомі Нового каналу Наталка Денисенко не з чуток знає, як важко витримати розлуку. 

В перші дні великої війни її чоловік Андрій Федінчик вступив до лав ЗСУ, і зараз захищає Україну зі зброєю в руках. Акторка «Зв’язку» зазначила в інтерв’ю Маші Єфросиніній: в їхньому шлюбі сталося багато змін.

Взагалі наше кохання зміцнюється з роками. Воно стає глибшим, а зв’язок між нами посилюється. Я хвилювалася, що ж буде, адже Андрій так надовго пішов. Думала, як ми далі житимемо. Але згодом, коли він приїхав з відрядження, побачила: «О, наче мій чоловік» (усміхається). Попри все кохання є. Навіть з’явилося більше пристрасті й чуттєвості, – каже Наталка Денисенко в YouTube-шоу «Екзамен. Нова реальність».

Наталка Денисенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Останнім часом пара стала менше сваритися. 

Бо тепер розуміємо, що це якісь такі неважливі речі, – зазначає акторка. – Останнє, через що ми нещодавно сварилися, це ревнощі. Взагалі я думала, що мій чоловік не ревнивий! Швидше за все, він переймався, що я тут одна, така гарна, граю вистави, в мене є постійна увага глядачів. А він десь далеко. І йому здавалося, що це небезпечно. Хоча мене просто не збуджують інші чоловіки, лише мій!

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А ще Наталка Денисенко фліртує з коханим, відправляючи йому інтимні фото.  

Коли чоловік у відрядженні, він навіть просить мене, щоб я присилала гарні фотки. Питає: «Ну що ти, коли зі своїм фотографом підеш знімати щось красиве?» (сміється). Зараз коханий дуже потребує цього. Бо коли ти десь далеко, і тут тобі відправляють такі фоточки, то це якраз те, що може підтримати, – ділиться зірка «Зв’язку». – А коли світлина потрібна терміново, то процес йде дуже швидко (сміється). Розказую такий інтим! От у мене навіть було таке, що приходжу дуже втомлена з роботи, а Андрій пише: «Ну, що ти там?» І я одразу думаю: «Треба зробити красиву фоточку!» Швиденько вдягаю щось гарне з пушапом, там і так, і отак стану (усміхається). Все, відправила, видихнула. Бо розумію, що йому це дуже важливо.

Наталка Денисенко з чоловіком та сином / Пресслужба Нового каналу

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