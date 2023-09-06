Даша Квіткова розповіла, як її син Лев реагує на сигнали повітряної тривоги

6 вересня 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Даша Квіткова розповіла, як її син Лев реагує на сигнали повітряної тривоги
Блогерка Даша Квіткова
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок шоу «Хто зверху?» блогерка Даша Квіткова розповіла про ритуали з дворічним сином.

Читайте такожРимма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад півтора року. Хоч як би було сумно це усвідомлювати, але ми всі вже звикли до сирен повітряної тривоги, звуків роботи ППО та щоденних тривожних новин. Звикли навіть діти, яким, на жаль, доводиться ходити в укриття, перериваючи навчання чи ігри з однолітками. На щастя, зовсім маленькі ще не розуміють до кінця, що відбувається. 

Про це за лаштунками шоу «Хто зверху?», яке 21 вересня стартує на Новому каналі, розповіла блогерка Даша Квіткова. Її сину нещодавно виповнилось два роки.

Мені пощастило, бо Лев ще маленький і повністю не розуміє, що таке повітряні тривоги, – говорить дівчина. – Буває, звісно, що в його пам’яті спливає щось, що почув раніше, і він може сказати: «Бабах». Але, я думаю, син це говорить несвідомо. В нього ще немає розуміння, що відбувається у країні. Навіть коли вночі під час сирени я беру його на руки й несу в підземний паркінг у машину, то він особливо не реагує. Просто кажу йому: «Продовжуй спатки». І все гаразд.

Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
Попри те, що маленький Лев не усвідомлює, в який час живуть українці, він дуже розвинений як для свого віку й активний хлопчик. 

Мій син дуже любить ліпити з пластиліну різні фігурки. Також обожнює кататися на самокаті. Ми виходимо на вулицю, і він одразу кудись несеться. А я за ним бігаю, – сміється Даша Квіткова. – Також Лев обожнює наші з ним спільні вечірні ритуали купання. Спочатку він плаває, потім я його витягаю з води й витираю, мажу кремчиком, і при цьому ми багато розмовляємо. А один із найбільш улюблених моментів – це коли ми дістаємо його улюблені книги-віммельбухи (дитячі розвивальні книжки-роздивлялки з великою кількістю яскравих і деталізованих ілюстрацій. – Прим. ред.) Найцікавіше, що він не любить шукати щось на цих картинках, як це потрібно за правилами. Хоче, щоб я вигадувала йому за ними історії. Лев приносить книгу й каже: «Мамо, читай». І я починаю вигадувати, наприклад, що собачка їсть, а поруч іде котик, раптом проїжджає машина… Ось так ми проводимо вільний час разом (усміхається).

Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини діти особисте життя зірок Новий канал Даша Квіткова

Матеріали на тему

Наталка Денисенко поділилась, як сформувалася її звичка одягатись лише у світле вбрання
Новини

Наталка Денисенко поділилась, як сформувалася її звичка одягатись лише у світле вбрання
Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Новини

Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
Новини

Леся Нікітюк пригадала момент, коли дала обітницю не їсти м'яса
У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ
Афіша

У Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Лілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей із Днем знань

Лілія Ребрик завітала на шкільну лінійку і привітала дітей із Днем знань
Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна поділилася порадами, як стати моделлю

Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна поділилася порадами, як стати моделлю
Що відбувається у світі кіберспорту?

Що відбувається у світі кіберспорту?

Популярне відео

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2023)
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)

Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 28.08.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK