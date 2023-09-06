Даша Квіткова розповіла, як її син Лев реагує на сигнали повітряної тривоги

За лаштунками зйомок шоу «Хто зверху?» блогерка Даша Квіткова розповіла про ритуали з дворічним сином.

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад півтора року. Хоч як би було сумно це усвідомлювати, але ми всі вже звикли до сирен повітряної тривоги, звуків роботи ППО та щоденних тривожних новин. Звикли навіть діти, яким, на жаль, доводиться ходити в укриття, перериваючи навчання чи ігри з однолітками. На щастя, зовсім маленькі ще не розуміють до кінця, що відбувається.

Про це за лаштунками шоу «Хто зверху?», яке 21 вересня стартує на Новому каналі, розповіла блогерка Даша Квіткова. Її сину нещодавно виповнилось два роки.

Мені пощастило, бо Лев ще маленький і повністю не розуміє, що таке повітряні тривоги, – говорить дівчина. – Буває, звісно, що в його пам’яті спливає щось, що почув раніше, і він може сказати: «Бабах». Але, я думаю, син це говорить несвідомо. В нього ще немає розуміння, що відбувається у країні. Навіть коли вночі під час сирени я беру його на руки й несу в підземний паркінг у машину, то він особливо не реагує. Просто кажу йому: «Продовжуй спатки». І все гаразд.

Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

Попри те, що маленький Лев не усвідомлює, в який час живуть українці, він дуже розвинений як для свого віку й активний хлопчик.

Мій син дуже любить ліпити з пластиліну різні фігурки. Також обожнює кататися на самокаті. Ми виходимо на вулицю, і він одразу кудись несеться. А я за ним бігаю, – сміється Даша Квіткова. – Також Лев обожнює наші з ним спільні вечірні ритуали купання. Спочатку він плаває, потім я його витягаю з води й витираю, мажу кремчиком, і при цьому ми багато розмовляємо. А один із найбільш улюблених моментів – це коли ми дістаємо його улюблені книги-віммельбухи (дитячі розвивальні книжки-роздивлялки з великою кількістю яскравих і деталізованих ілюстрацій. – Прим. ред.) Найцікавіше, що він не любить шукати щось на цих картинках, як це потрібно за правилами. Хоче, щоб я вигадувала йому за ними історії. Лев приносить книгу й каже: «Мамо, читай». І я починаю вигадувати, наприклад, що собачка їсть, а поруч іде котик, раптом проїжджає машина… Ось так ми проводимо вільний час разом (усміхається).

Даша Квіткова з сином / Пресслужба Нового каналу

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