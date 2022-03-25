Оля Цибульська присвятила пісню закоханим, яких розлучила війна в Україні

Відео до пісні було зібране з особистих переписок та фотографій прихильників Олі Цибульської.

Співачка Оля Цибульська презентувала пісню “Минає день” в підтримку українцям, чиє кохання забрала війна. Відео до пісні - зворушлива переписка пари, де з першої хвилини війни змішалися пронизливий біль, страх і відданість, які щодня проживають мільйони українців вже понад місяць.

Співачка Оля Цибульська / пресс-служба

Історія пари на відео зібрана з сотень скріншотів реального листування підписників Олі, а фон - справжні фото їх самих, щасливих та закоханих, які співачка збирала на своїй сторінці в Instagram.

Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання - це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно. Я поруч і я дуже вас люблю. А вечорами молюся, щоб кожен і кожна поверталися живими. Все обов’язково буде Україна! Ми переможемо! - звертається до прихильників Цибульська.

Оля неодноразово зізнавалася, що фізично не могла співати з початку війни. Але завдяки підтримці прихильників зрозуміла, що кожен воює на своєму фронті і вирішила залишитися в Україні та продовжувати творити.

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