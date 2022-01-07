Оля Цибульская трогательно поздравила сына с Днем рождения: Бери цей світ за чуб - фото

Сыну Оли Цибульской исполнилось 7 лет.

6 января в семье Оли Цибульской царила атмосфера праздника. Причина тому не только Рождество, но и день рождения сына украинской певицы - Нестора.

Для всей семьи Цибульской это важное событие, поэтому поздравить своего сына с таким днем звезда решила публично, разместив публикацию в Инстаграм.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya

Свой пост Оля сопроводила редкими фотографиями с домашнего архива. С помощью этих кадров звезда решила вспомнить яркие моменты путешествий и досуга, который она проводила вместе с Нестором.

Синочок, з Днем Народження.Наш талановитий котик і солодка булочка. Любитель плато елітних сирів і бургундських равликів. Тонка душа і велике добре серце. Музичний експерт і винахідник. Безмежна любов і найбільше щастя. Серйозний бізнесмен, шеф-кухар, архітектор, сучасний артист і подорожувальник. Письменник і художник. Ти можеш все, вмієш все, маєш все, аби море по коліна. Будь здоровий, не бійся помилятись, бери цей світ за чуб. Любим аж пукаєм. Мама і Тато, - написала звезда.

Оля Цибульская с мужем и сыном / instagram.com/cybulskaya

К словам Оли присоединились ее поклонники, а также коллеги по сцене. Среди комментаторов оказались Светлана Тарабарова, Игорь Ласточкин, Кристина Решетник и другие.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya

Напомним,