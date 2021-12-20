Оля Цибульская вспомнила свои курьезные новогодние приключения
20 декабря 2021 14:50
Певица Оля Цибульская
пресс-служба канала Украина
На съемочной площадке проекта «Музыкальная платформа» Оля Цибульская рассказала, какие новогодние истории все еще вызывают у нее противоречивые эмоции.
Оля Цибульская в праздничном концерте «Музыкальная платформа» исполнит свой хит «Я не плачу». За кулисами звезда рассказала, что уже много лет традиционно празднует Новый год на сцене, однако были в жизни Цибульской праздники, которые 100% можно назвать небанальными.
Якось, ще будучи студенткою, я йшла з корпоративу додому пішки з метою зекономити зароблені гроші. Уявіть, у сукні та босоніжках йшла з Пущі-Водиці до Нивок, – вспомнила Оля Цибульская на съемочной площадке канала «Украина».
Певица Оля Цибульская / пресс-служба канала Украина
Мій концертний директор сказав, що нас купили на Новий Рік, а коли я зайшла в зал, зрозуміла, що мене замовив чоловік. Гроші тоді я забрала, а він і не намагався повернути назад – не хотів змінювати прописку, – смеясь, рассказала звезда.
Напомним,