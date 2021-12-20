Оля Цибульская вспомнила свои курьезные новогодние приключения Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Оля Цибульская пресс-служба канала Украина

На съемочной площадке проекта «Музыкальная платформа» Оля Цибульская рассказала, какие новогодние истории все еще вызывают у нее противоречивые эмоции.