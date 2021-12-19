Александр Педан поделился снимком с красоткой-дочкой и ее бойфрендом

19 декабря 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Александр Педан поделился снимком с красоткой-дочкой и ее бойфрендом
Александр Педан с дочкой
instagram.com/pedanos

Телеведущий Александр Педан - любящий и заботливый муж и отец. Много времени он проводит с дочерью, снимая общие видео и инспектируя университеты, а с пятилетним сыном и вовсе есть совместное активное хобби.

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На минувшей неделе ведущий реалити "Эксы" посетил один из столичных кинотеатров. Александр Педан вместе со своей супругой Инной, дочерью Лерой и ее бойфрендом Даней наслаждались просмотром фильма "Человек-паук".

Человек-паук – это супербренд, который знают и дети, и взрослые. Персонаж мне импонирует, потому что он супер положительный и является классным примером для молодежи: спортивный, с устойчивыми принципами творить добро. Поскольку занимаюсь в последнее время на скалодроме, то меня друзья тоже иногда называют Спайдерменом, а лазящего сына Марика Спайдерменчиком. В честь такого события пошли всей семьей на премьеру и прокайфовали. Причем вызвались и жена, и Лера, и ее парень Даня. Было очень уютно и позитивно, – написал в Инстаграм Педан.

Александр Педан с женой, дочерью и ее парнем Даней Кивой / instagram.com/pedanos

В комментариях под публикацией фолловеры начали узнавать парня Леры, отмечая, как же быстро растут дети. Ведь ее бойфренд – это тот малыш Данила Кива из "МастерШеф".

Напомним,

 

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