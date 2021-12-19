Александр Педан поделился снимком с красоткой-дочкой и ее бойфрендом
Телеведущий Александр Педан - любящий и заботливый муж и отец. Много времени он проводит с дочерью, снимая общие видео и инспектируя университеты, а с пятилетним сыном и вовсе есть совместное активное хобби.
Человек-паук – это супербренд, который знают и дети, и взрослые. Персонаж мне импонирует, потому что он супер положительный и является классным примером для молодежи: спортивный, с устойчивыми принципами творить добро. Поскольку занимаюсь в последнее время на скалодроме, то меня друзья тоже иногда называют Спайдерменом, а лазящего сына Марика Спайдерменчиком. В честь такого события пошли всей семьей на премьеру и прокайфовали. Причем вызвались и жена, и Лера, и ее парень Даня. Было очень уютно и позитивно, – написал в Инстаграм Педан.
В комментариях под публикацией фолловеры начали узнавать парня Леры, отмечая, как же быстро растут дети. Ведь ее бойфренд – это тот малыш Данила Кива из "МастерШеф".
Напомним,
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