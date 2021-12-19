Александр Педан поделился снимком с красоткой-дочкой и ее бойфрендом Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Александр Педан с дочкой instagram.com/pedanos

Телеведущий Александр Педан - любящий и заботливый муж и отец. Много времени он проводит с дочерью, снимая общие видео и инспектируя университеты, а с пятилетним сыном и вовсе есть совместное активное хобби.