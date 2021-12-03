Александр Педан рассказал, как ограничивает своих детей в пользовании гаджетами Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий Александр Педан пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о том, как снимает TikTok с дочерью.