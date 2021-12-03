Александр Педан рассказал, как ограничивает своих детей в пользовании гаджетами

3 декабря 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Александр Педан рассказал, как ограничивает своих детей в пользовании гаджетами
Ведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о том, как снимает TikTok с дочерью.

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Ведущий проектов «Эксы» и Improv Live Show и любящий отец Александр Педан все свободное от работы время старается проводить с детьми. Любимые занятия с 5-летним Марком – тренировки на скалодроме и походы в зоопарк. А вот с 16-летней Лерой все серьезнее. 

Звездный папа с дочерью снимают социальный проект об университетах Украины «УніверCheck». А в свободное время делают прикольные ролики для TikTok.

Считаю, что если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Я это сделал, – говорит Педан. – Вместо того, чтобы запретить дочери TikTok, начал снимать вместе с ней. У нас общая история под названием win win. Мы с Лерой проводим много времени вместе, я интересуюсь ее увлечениями и разделяю их. С другой стороны, для нее это первый бизнес, она даже зарабатывает на этом деньги. Доходы мы делим 50 на 50, потому что TikTok и ответственность за него – на ней.

Александр Педан с дочкой / пресс-служба Нового канала
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В вопросах гаджетов у Александра Педана позиция строгая.

Я ограничиваю Леру в количестве экранного времени в телефоне, – делится ведущий. – Не могу отобрать гаджет, но в какой-то момент мы с женой приняли решение выставить ей лимит: не более пяти часов. Именно в соцсетях. Обсудили это с Лерой, потому что она проводила там слишком много времени, и решили, что пока ограничим. Такая же позиция и по отношению к Марику. Он не слишком долго сидит у экрана, но у нас есть золотое правило: после девяти вечера мультфильмы мы не смотрим. На ночь только читаем книги и спокойно отходим ко сну.

Напомним, 

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