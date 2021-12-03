Александр Педан рассказал, как ограничивает своих детей в пользовании гаджетами
Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о том, как снимает TikTok с дочерью.
Звездный папа с дочерью снимают социальный проект об университетах Украины «УніверCheck». А в свободное время делают прикольные ролики для TikTok.
Считаю, что если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Я это сделал, – говорит Педан. – Вместо того, чтобы запретить дочери TikTok, начал снимать вместе с ней. У нас общая история под названием win win. Мы с Лерой проводим много времени вместе, я интересуюсь ее увлечениями и разделяю их. С другой стороны, для нее это первый бизнес, она даже зарабатывает на этом деньги. Доходы мы делим 50 на 50, потому что TikTok и ответственность за него – на ней.
Я ограничиваю Леру в количестве экранного времени в телефоне, – делится ведущий. – Не могу отобрать гаджет, но в какой-то момент мы с женой приняли решение выставить ей лимит: не более пяти часов. Именно в соцсетях. Обсудили это с Лерой, потому что она проводила там слишком много времени, и решили, что пока ограничим. Такая же позиция и по отношению к Марику. Он не слишком долго сидит у экрана, но у нас есть золотое правило: после девяти вечера мультфильмы мы не смотрим. На ночь только читаем книги и спокойно отходим ко сну.
Напомним,