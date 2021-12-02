МАСКА 2 сезон: Настя Каменских поссорилась с детективами гипершоу

2 декабря 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Настя Каменских поссорилась с детективами гипершоу
Певица Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

В шестом выпуске любимого шоу-детектива миллионов «МАСКА» звездные детективы поделились своими желаниями на будущее.

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Певец Андрей Данилко стал собирать подписи за то, чтобы продюсеры проекта подобрали новый наряд для его любимицы, а NK | Настя Каменских выразила этому протест.

Самая романтичная участница второго сезона гипершоу «МАСКА» на канале «Украина» Горилла в очередной раз поразила зрителей чувственным и крайне пронзительным исполнением песни. Лучшая вокалистка проекта, по мнению детективов, появилась на сцене с глубоким номером, в котором говорилось о необходимости защиты животных. 

Участница гипершоу «МАСКА» Горилла / пресс-служба канала Украина
После чего звездные детективы высказали свои мысли.

Признаюсь, это одна из моих любимых масок в этом сезоне. Я действительно очень переживаю за Гориллу. Поэтому настаиваю на том, чтобы в последующих выпусках продюсеры выдали одежду героине! – комментирует Андрей Данилко. – Даже Тато Карло сделал одежду из бумаги для Пиноккио!

Певец Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина
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DZIDZIO и Оля Полякова согласились с Данилко и стали подписывать бумажку с обращением. А вот NK | Настя Каменских выразила сопротивление.

Андрей, сейчас это было некстати! Продюсеры, пожалуйста, рассадите эту тройку. Здесь в детском саду Андрея какой-то беспорядок, – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» NK | Настя Каменских.

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
Однако, несмотря на расхождение мнений, звездные детективы попросили зрителей в зале еще раз поддержать аплодисментами выступление участницы и впервые за два сезона проекта умышленно не стали озвучивать свои предположения относительно артистов, которые могли бы прятаться под маской Гориллы – все ради того, чтобы любимая участница прошла дальше. А дойдет ли самая романтичная героиня до финала – зрители узнают совсем скоро.

Напомним, 

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