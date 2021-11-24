МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко рассказал, как короновирус помешал его новогодним планам

Новый год на работе – обычная история для большинства артистов, которые привыкли дарить людям радость в праздничную ночь.

Но бывают ситуации, когда что-то идет не так, и выступление в новогоднюю ночь приходится отменить в последний момент. Так случалось и с Андреем Данилко

Звездный детектив масштабного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» Андрей Данилко признается, что за 30 лет, которые он выступает в образе зажигательной Верки Сердючки, было всего пару раз, когда Новый год он встречал дома, а не на сцене.

Это было или по болезни, или если у организаторов происходила какая-то накладка. Например, в прошлом году мы должны были работать в Объединенных Арабских Эмиратах. Все уже шло к этому, я заканчивал работу в Киеве, и тут мы с Инной (актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, – ред.) понимаем, что потеряли обоняние и вкус, – рассказал Андрей Данилко.

Певец Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина

Симптомы указывали именно на коронавирус. Артисты отправились сдавать анализ, где с ними приключилась забавная история.

Мы в 3 часа ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: «Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу?» Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, в итоге мы заболели, и выступление пришлось отменить, – признался звездный детектив гипершоу «МАСКА».

В этом году Данилко снова запланировал работать на Новый год. Предложений поступило много. Однако сейчас артист знает точно: 31 декабря в 20:00 его зажигательная Верка Сердючка удивит сюрпризом телезрителей грандиозного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

Напомним,