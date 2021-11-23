Наталка Карпа близка к разводу с мужем?

23 ноября 2021 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Наталка Карпа близка к разводу с мужем?
Певица Наталка Карпа
instagram.com/natalkakarpa

Похоже, что брак Наталки Карпы трещит по швам.

Читайте такжеМастерШеф-11: кто покинул шоу в 14 выпуске от 20.11.2021
Пять лет назад украинская певица Наталка Карпа вышла замуж за военного Евгения Терехова, с которым сейчас воспитывает дочь Злату. 

Однако в своем недавнем интервью Наталка заявила, что сейчас переживает непростые времена в отношениях с супругом.

Я прямо сейчас скажу, что переживаем нелегкий этап в отношениях. Я снова почувствовала, что такое броня. Я снова принялась ее вытаскивать, чтобы защитить сердце от очередного удар ножом, - говорит певица в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Наталка Карпа с мужем и дочкой / instagram.com/natalkakarpa
Читайте такжеДочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассталась со звездой фильма "Будка поцелуев"
По словам Карпы, ответы на все вопросы поклонники услышат в ее творчестве.

Слушайте песни. Там очень многое сказано. Добавлю такую маленькую ремарочку, что я из тех женщин, которая до последнего будет сражаться и воевать за свою семью. Что бы то ни было, - поделилась Карпа.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд скандалы социальные сети новости Наталка Карпа Евгений Терехов

Материалы по теме

Адская кухня: кто покинул шоу в 12 выпуске от 22.11.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 12 выпуске от 22.11.2021
МАСКА 2 сезон: Владимира Остапчука попробуют распилить пополам
Анонсы на ТВ

МАСКА 2 сезон: Владимира Остапчука попробуют распилить пополам
Камалия рассказала о халатности персонала и о спорах с мужем относительно будущего дочерей
Новости

Камалия рассказала о халатности персонала и о спорах с мужем относительно будущего дочерей
Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021
Телешоу

Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021

Популярное на сайте

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK