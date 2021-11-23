Наталка Карпа близка к разводу с мужем?

Похоже, что брак Наталки Карпы трещит по швам.

Пять лет назад украинская певица Наталка Карпа вышла замуж за военного Евгения Терехова, с которым сейчас воспитывает дочь Злату.

Однако в своем недавнем интервью Наталка заявила, что сейчас переживает непростые времена в отношениях с супругом.

Я прямо сейчас скажу, что переживаем нелегкий этап в отношениях. Я снова почувствовала, что такое броня. Я снова принялась ее вытаскивать, чтобы защитить сердце от очередного удар ножом, - говорит певица в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Наталка Карпа с мужем и дочкой / instagram.com/natalkakarpa

По словам Карпы, ответы на все вопросы поклонники услышат в ее творчестве.

Слушайте песни. Там очень многое сказано. Добавлю такую маленькую ремарочку, что я из тех женщин, которая до последнего будет сражаться и воевать за свою семью. Что бы то ни было, - поделилась Карпа.

Напомним,