Наталка Карпа близка к разводу с мужем?
23 ноября 2021 13:25
Певица Наталка Карпа
instagram.com/natalkakarpa
Похоже, что брак Наталки Карпы трещит по швам.
Наталка Карпа вышла замуж за военного Евгения Терехова, с которым сейчас воспитывает дочь Злату.
Однако в своем недавнем интервью Наталка заявила, что сейчас переживает непростые времена в отношениях с супругом.
Я прямо сейчас скажу, что переживаем нелегкий этап в отношениях. Я снова почувствовала, что такое броня. Я снова принялась ее вытаскивать, чтобы защитить сердце от очередного удар ножом, - говорит певица в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Наталка Карпа с мужем и дочкой / instagram.com/natalkakarpa
Слушайте песни. Там очень многое сказано. Добавлю такую маленькую ремарочку, что я из тех женщин, которая до последнего будет сражаться и воевать за свою семью. Что бы то ни было, - поделилась Карпа.
Напомним,