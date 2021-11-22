Камалия рассказала о халатности персонала и о спорах с мужем относительно будущего дочерей

22 ноября 2021 20:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Камалия рассказала о халатности персонала и о спорах с мужем относительно будущего дочерей
Певица Камалия с детьми и мужем
instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия рассказала о причинах, которые могут заставить ее уволить помощников по дому.

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Певица Камалия вместе с супругом-миллиардером Мохаммадом Захуром воспитывают дочерей Мирабеллу и Арабеллу. Справиться с хозяйством семье помогают несколько человек. Подробностями звезда поделилась с журналистами программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

На кухне повар один. Две горничные, гувернантка и костюмер. Персонал с нами живет, но у них отдельный дом, – рассказывает певица и добавляет, что уже увольняла некоторых из персонала, – много раз было из-за неаккуратности. Мы люди чистоплотные, брезгливые. Там камеры просто. Человек не знал. Тряпку, которой вытирается на столе, она взяла, у нее накапало на пол, и этой же тряпкой вытерла с пола. А еще няня оставила ребенка на кровати в спальне, ребенок еще был маленьким, 2 года где-то. И ушла. И ребенок упал с кровати и выбил себе 6 зубов. Это был ужас. Ребенок весь в крови.

Камалия с мужем и дочками / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия не скрывает, что уже думает над образованием дочерей, которых планирует отправить за границу.

У нас споры с Захуром по поводу Великобритании. У них там утро начинается: шампанское, потом пошли коктейли, потом горящие коктейли, потом водка, виски. Это все в течение дня гулянки. И они просто лежат у пабов. Для меня это немного дико. Я не привыкла к такому, – поделилась на канале «Украина» Камалия.

Камалия с мужем / instagram.com/kamaliyaofficial

Супруг Камалии дает дочерям полную свободу в выборе профессии.

Они сами должны решать. Вот я хотел стать Раджем Капуром, а потом пришлось управлять заводом. Моя старшая дочь хотела стать болливудской звездой. Она училась актерскому мастерству. Но не получила визу. Потому что пакистанец отец, независимо от того, что он давно является британцем, индусы не дали ей визу. И после этого она уже перешла на свой бизнес. Есть салон красоты в Лондоне, туда королевская семья ходит, актеры, актрисы, – говорит Мохаммад Захур.

Напомним,

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