Камалия рассказала о халатности персонала и о спорах с мужем относительно будущего дочерей Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Камалия с детьми и мужем instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия рассказала о причинах, которые могут заставить ее уволить помощников по дому.