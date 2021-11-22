Актриса экшн-сериала "Ангелы-2" раскрыла секрет идеальной формы

На канале 2+2 продолжается показ второго сезона экшн-сериала «Ангелы», премьера которого состоялась 15 ноября.

В продолжении бойцы специального назначения Ангелы , которые привыкли защищать от смертельной опасности других, сами становятся мишенью для «неизвестного» и крайне опасного врага.

Единственную девушку в команде «Ангелов» сыграла актриса Анастасия Капинус. Ее героиня – принципиальная и решительная спецагент Адиля, которая не уступает товарищам ни силой, ни отвагой.

пресс-служба канала 2+2

Во втором сезоне у Адили будет еще больше экшена. Из-за потерь в команде «Ангелов» она вынуждена перейти из аналитической в боевую группу, которая выезжает в самый эпицентр событий. Наконец-то в кино мне дали возможность настреляться!

Актриса признается, во время съемок трюковых элементов не обошлось без синяков и ушибов, но все они были «запланированными».

Больше всего страдали ноги и колени, но это было предсказуемо. Конечно, пару раз «прилетало» не по плану. Во время технически сложной драки Екатерина Файн случайно залетела мне рукой по щеке. Но я переживала не за шишку, а за то, что Катя испугается и будет осторожничать в следующем дубле. Пришлось буквально уговаривать ее «бить» меня также зрелищно и сильно, как в первый раз (смеется).

пресс-служба канала 2+2

К слову, к съемкам второго сезона актриса готовилась заранее – тренировалась с профессиональными каскадерами, начала заниматься боксом. И даже после съемок не бросила новое увлечение.

Я периодически боксирую, для поддержания формы хожу на функциональные тренировки ТRX или кроссфит. Еще немного увлекаюсь йогой, хотя самое главное для меня в этих занятиях — медитация. В нашем шумном, хаотичном мире иногда важно уметь приостановиться. Медитация – отличный способ это сделать.

Новые серии экшн-детектива «Ангелы-2» выходят с понедельника по четверг на канале 2+2.

пресс-служба канала 2+2

Напомним,