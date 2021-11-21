Ким Кардашьян поменяла Канье Уэста на комика

21 ноября 2021 14:40 Туренко Андрей
Ким Кардашьян поменяла Канье Уэста на комика
Светская львица Ким Кардашьян

2021 год стал особенным для Ким Кардашьян.

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В конце февраля стало известно, что спустя почти семь лет брака звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод со своим мужем - рэпером Канье Уэстом.

Практически полгода длился бракоразводный процесс Ким и Канье, в период которого светская львица и рэпер делили между собой юридическую и физическую опеку над своими детьми. 

Сейчас же журналисты американских СМИ начали утверждать, что Кардашьян нашла себе нового бойфренда. Они уверены, что звезда променяла Уэста на известного комика.

Речь идет о 28-летнем Пите Дэвидсоне. Недавно папарацци удалось застать пару во время свидания, неподалеку от особняка мамы Ким Крис Дженнер в Палм-Спрингс. В объектив фотографа они попали, держа друг друга за руки.

 

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 Инсайдеры из близкого окружения Ким Кардашьян сообщают, что их отношения с каждым днем становятся более серьезными.

Пит вернулся в Нью-Йорк, но Ким прекрасно провела с ним время в Палм-Спрингс. Они были очень ласковыми и, кажется, их отношения стали более серьезными. Он очень мил с Ким. Она поражена. У них есть планы снова увидеться в ближайшее время, - уверяет инсайдер.

Канье также не ходит в холостяках. Несмотря на то, что его бракоразводный процесс с Ким еще не завершен, рэпер недавно впервые официально появился на публике со своей девушкой - моделью по имени Винетрия.

Напомним, 

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