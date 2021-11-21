Внучка Софии Ротару восхитила образом в черном топе, который слегка прикрывал ее грудь – фото
21 ноября 2021 01:50
Туренко Андрей
Соня Евдокименко с бабушкой и братом
instagram.com/iamsofiaeve
У Софии Ротару подрастают очень красивые и талантливые внуки.
Особенно публика любит наблюдать за жизнью внучки Софии Ротару
Сони Евдокименко, которая строит не только карьеру модели, но и даже решила пойти по стопам бабушки.
Соня даже придумала себе псевдоним Sofia Eve и в сентябре 2019 успела выпустить свою дебютную англоязычную песню под названием «Lonely Walkers».
Но публика восхищается не только талантами Сони, но и ее отменным чувством стиля. Хотя иногда 20-летняя девушка все-таки шокирует аудиторию своими аутфитами.
Модель и певица Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve
На днях Евдокименко поделилась в своем Инстаграм фотографией с довольно откровенной фотосессии. В кадре девушка предстала в черном топе, который слегка прикрывал ее грудь.
Тихая буря, – коротко подписала снимок Соня.
Пикантная фотография вызвала у фолловеров внучки Ротару небывалый восторг. В комментариях к публикации они отметили хорошую работу фотографа и невероятную красоту самой модели.
Модель и певица Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve
Напомним,