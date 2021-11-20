Катя Осадчая засветила лицо 3-месячного сына в нежной фотосессии

19 - особенное число для телеведущей Кати Осадчей.

Три месяца назад, 19 августа, Катя Осадчая стала в третий раз мамой. В прекрасный летний день у ведущей и ее супруга Юрия Горбунова родился второй сын.

Своего младшего наследника Осадчая с Горбуновым назвали Даниилом. 19 ноября мальчику исполнилось три месяца. В этот день ведущая даже решила побаловать поклонников новыми снимками сына.

Вечером в пятницу Катя опубликовала на своей странице в Инстаграм серию нежных фотографий с Данилом. Особенно фолловеров порадовали те кадры, на которых частично можно рассмотреть лицо мальчика.

Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

Сама звезда предстала в романтическом образе. Осадчая выбрала для фотосессии белые джинсы и светлую блузку с мелким принтом и рюшами. На снимках звезда просто светится от счастья.

Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду, - подписала подборку Катя.

Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

В комментариях к публикации счастливую телеведущую поспешили поздравить подписчики, а также ее знаменитые друзья: «Мои поздравления. Пусть растет здоровенький и будет счастлив», «Вітаємо нашого хлопчика», «Боже, як же це мило», «Вітаємо і бажаємо ще більше любові», «Дуже ніжні фото! Від них так і віє спокоєм і любов'ю!».

Катя Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

Напомним,