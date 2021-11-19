Звезде Великолепного века Бураку Озчивиту грозит до четырех лет тюремного заключения
Над Бураком Озчивитом нависла серьезная проблема.
Дело в том, что на Бурака подали заявление в суд. А сделали это члены съемочной группы сериала «Основание: Осман», в котором актер сейчас снимается.
Несколько членов съемочной группы написали коллективное заявление. В нем они заявили, что Озчивит позволяет себе не только кричать на коллег, но и оскорблять их, в том числе нецензурными выражениями.
Правоохранительные службы коллективное заявление приняли. Более того, они уже опросили членов съемочной команды и составили обвинительное заключение.
Я тоже работал в день инцидента. Бурак Озчивит, ведущий актер сериала, вышел из палатки, в которой находился, и направился к нам. Он высказал в наш адрес проклятие и покинул съемочную площадку. Потом он вернулся и снова произнес те же проклятия. Члены группы были потрясены, когда услышали проклятия Бурака Озчивита, мы были так шокированы, что не произнесли ни слова, – говорится в одном из свидетельских показаний.
Бурак обвинения со стороны коллег отрицает. Актер подчеркивает, что этот скандал - провокация недоброжелателей и ряда журналистов.
Напомним,