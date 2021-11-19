Звезде Великолепного века Бураку Озчивиту грозит до четырех лет тюремного заключения

Над Бураком Озчивитом нависла серьезная проблема.

Вот уже несколько дней СМИ по всему миру обсуждают поступок Бурака Озчивита , который может стоить 36-летнему актеру серьезных репетиционных потерь.

Дело в том, что на Бурака подали заявление в суд. А сделали это члены съемочной группы сериала «Основание: Осман», в котором актер сейчас снимается.

Несколько членов съемочной группы написали коллективное заявление. В нем они заявили, что Озчивит позволяет себе не только кричать на коллег, но и оскорблять их, в том числе нецензурными выражениями.

Правоохранительные службы коллективное заявление приняли. Более того, они уже опросили членов съемочной команды и составили обвинительное заключение.

Актер Бурак Озчивит / instagram.com/burakozcivit

Первое слушание по делу пройдет в ближайшие дни. Бураку грозит от 3 месяцев и 15 суток до 4 лет и 1 месяца тюремного заключения.

Я тоже работал в день инцидента. Бурак Озчивит, ведущий актер сериала, вышел из палатки, в которой находился, и направился к нам. Он высказал в наш адрес проклятие и покинул съемочную площадку. Потом он вернулся и снова произнес те же проклятия. Члены группы были потрясены, когда услышали проклятия Бурака Озчивита, мы были так шокированы, что не произнесли ни слова, – говорится в одном из свидетельских показаний.

Бурак обвинения со стороны коллег отрицает. Актер подчеркивает, что этот скандал - провокация недоброжелателей и ряда журналистов.

Напомним,