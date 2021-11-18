Про Сергея Притулу украинская группа спела на отборе на "Евровидение"

18 ноября 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Про Сергея Притулу украинская группа спела на отборе на
Телеведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) выяснилось, что ведущего Сергея Притулу упомянули в треке.

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Часто известным людям посвящают стихи, посты в Instagram, набивают тату с их изображениями или цитатами. А вот ведущему Нового канала Сергею Притуле, считай, посвятили песню, а точнее, строчки в песне.

Сергей Притула / пресс-служба

Как выяснилось в раунде «Правда или ложь» на шоу «Хто зверху?», украинская группа [о́] упомянула новоканальца в своем треке. «Нехай буде настрій наш шикарний, як Сергій Притула», – поется в сингле «Києве мій».

С Сергеем мы познакомились на отборе на «Евровидение-2020», – рассказала Новому каналу участница группы Ольга Чернышева. – Он подошел ко мне и сразу сказал, что ему очень понравилась наша песня, и он рад, что именно мы открываем шоу на такой положительной ноте. Конечно, было приятно, но это не единственная причина упоминания его в песне. Мне всегда нравилось, как Сергей ведет Нацотбор на «Евровидение». Его деликатность, легкость, юмор… Видно, что он хороший человек. Ну, и очевидно, что Сергей – привлекательный и харизматичный мужчина, еще и хороший семьянин. Иногда смотрю его YouTube-канал, и многие мысли разделяю. Поэтому просто решила передать привет-комплимент в песне. По-моему, это невинно и мило, от души, без всякого! Сергей, вы – шикарный.

Украинская группа [о́] / пресс-служба Нового канала

Когда трек вышел, группа решила не присылать песню «Києве мій» Сергею Притуле. Но ведущий сам увидел клип на нее на YouTube и оставил смайлик в комментариях.

Я дуже дякую гурту [о́], які написали цю чудову пісню «Києве мій» і згадали там про мене незлим тихим словом. Це було надзвичайно приємно, ви мене дуже розчулили. Успіхів! Спасибі величезне, – поделился Сергей Притула.

Напомним,

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