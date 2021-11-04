Сергей Притула рассказал о дружбе между мужчиной и женщиной

Ведущий Сергей Притула рассказал, как проверяет дружбу.

График одного из главных лиц Нового канала Сергея Притулы расписан поминутно: съемки, встречи, благотворительная деятельность и многое другое. Также он многодетный отец и образцовый семьянин.

Казалось бы, на дружбу времени не остается. Но ведущему шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» все же удается поддерживать связь со своим кругом друзей, проверенных годами.

Дружба перевіряється в мене так само, як і в будь-якої іншої людини – життєвими ситуаціями, – делится ведущий в интервью журналу «Теленеделя». – Найпростіше – це позичити гроші. Далі – ви в курсі. За останніх років десять з моїх вуст кілька разів лунала фраза: «Ну що ж, будемо вважати, що я заплатив за інформацію щодо порядності цієї людини». Ну, і багато інших ситуацій буває… Не хочу порпатися в неприємних спогадах. А щодо дружби і друзів… Моє найближче коло спілкування, крім родини, це люди, з якими я товаришую від 10 до 25 років. І в якийсь момент навіть подумав, що поява справжніх друзів після 35 – це утопія. Проте війна внесла свої корективи. І сьогодні я пишаюсь дружбою з кількома офіцерами ЗСУ та спецслужб, а також з кількома реально крутими волонтерами.

Ведущий Сергей Притула с друзьями / пресс-служба Нового канала

Уже 11 сезонов Сергей Притула ведет развлекательное шоу «Хто зверху?», где мужчины в игровом формате соперничают с женщинами. Но в жизни новоканалец в дружбу между ними верит.

Я не є прихильником теорії, що гендер впливає на дружбу, – говорит ведущий. – Чесно кажучи, якщо взяти всіх моїх друзів, то найдовше я товаришую якраз із дівчиною Ірою, з якою навчалися в інституті. Ми знайомі вже, страшно подумати, 24 роки. За цей період було багато моментів, де дружба перевірялася на міцність. Тож можна і навіть треба дружити чоловікам із жінками, бо це значно приємніше, ніж якесь протистояння.

Напомним,