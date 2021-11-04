Сергей Притула рассказал о дружбе между мужчиной и женщиной

4 ноября 2021 17:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Сергей Притула рассказал о дружбе между мужчиной и женщиной
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий Сергей Притула рассказал, как проверяет дружбу.

Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов пожил в старом словенском замке и поработал в нем
График одного из главных лиц Нового канала Сергея Притулы расписан поминутно: съемки, встречи, благотворительная деятельность и многое другое. Также он многодетный отец и образцовый семьянин. 

Казалось бы, на дружбу времени не остается. Но ведущему шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» все же удается поддерживать связь со своим кругом друзей, проверенных годами.

Дружба перевіряється в мене так само, як і в будь-якої іншої людини – життєвими ситуаціями, – делится ведущий в интервью журналу «Теленеделя». – Найпростіше – це позичити гроші. Далі – ви в курсі. За останніх років десять з моїх вуст кілька разів лунала фраза: «Ну що ж, будемо вважати, що я заплатив за інформацію щодо порядності цієї людини». Ну, і багато інших ситуацій буває… Не хочу порпатися в неприємних спогадах. А щодо дружби і друзів… Моє найближче коло спілкування, крім родини, це люди, з якими я товаришую від 10 до 25 років. І в якийсь момент навіть подумав, що поява справжніх друзів після 35 – це утопія. Проте війна внесла свої корективи. І сьогодні я пишаюсь дружбою з кількома офіцерами ЗСУ та спецслужб, а також з кількома реально крутими волонтерами.

Ведущий Сергей Притула с друзьями / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАнита Луценко раскрыла секреты похудения после родов
Уже 11 сезонов Сергей Притула ведет развлекательное шоу «Хто зверху?», где мужчины в игровом формате соперничают с женщинами. Но в жизни новоканалец в дружбу между ними верит.

Я не є прихильником теорії, що гендер впливає на дружбу, – говорит ведущий. – Чесно кажучи, якщо взяти всіх моїх друзів, то найдовше я товаришую якраз із дівчиною Ірою, з якою навчалися в інституті. Ми знайомі вже, страшно подумати, 24 роки. За цей період було багато моментів, де дружба перевірялася на міцність. Тож можна і навіть треба дружити чоловікам із жінками, бо це значно приємніше, ніж якесь протистояння.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Хто зверху Новый Канал Сергей Притула социальные сети новости дружба телешоу 2021 Хто зверху-11

Материалы по теме

Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Нервные килограммы (эфир от 04.11.2021)
МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук примерит образ детектива Шерлока Холмса
Новости

МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук примерит образ детектива Шерлока Холмса
Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 6 серию от 03.11.2021
Сериалы

Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 6 серию от 03.11.2021
Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 5 серию от 03.11.2021
Сериалы

Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 5 серию от 03.11.2021

Популярное на сайте

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK