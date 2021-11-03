Анита Луценко раскрыла секреты похудения после родов

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как вернуть стройную фигуру после родов.

Фитнес-тренер Анита Луценко уже 8 лет помогает женщинам после родов прийти в форму. Для журналистов программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» она открыла секреты питания, изложенные в специальной программе.

Хорошее количество овощей и фруктов. Каши, белок, курица, мясо, рыба, яйца, творог – абсолютно все. Поэтому я за абсолютно сбалансированное питание, когда это классные порции, первое, второе, третье и компот, - сказала Луценко.

Программу похудения от Аниты Луценко после первых родов практиковала певица Светлана Тарабарова. После рождения Ивана она быстро вернулась в форму. Но когда в этом году родила дочь Машу – вес снова прыгнул вверх.

Это моя болезненная тема. То друзья тортик принесут, кто-то что-то вкусненькое. И я начала набирать. Опомнилась я 3 недели назад, когда стала на весы, а там плюс 10. На саундчеке пою и понимаю, что я задыхаюсь. Потом надеваю костюм, который я уже надевала после вторых родов, и он не застегивается, – рассказала певица.



Фитнес-тренер Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Тарабарова сразу начала действовать – отказалась от сахара и муки. Но Светлана много пьет воды. Фитнес-тренер убеждает, что пить слишком много воды так же бесполезно, как и недопивать воду. Но одного правильного питания недостаточно.

Через 2-3 месяца после того, как ты посещаешь врача, и он говорит – все у тебя хорошо, ты можешь идти и тренироваться. И если было кесарево сечение, то важно уже с первых дней как можно больше двигаться, хотя бы что-то делать, чтобы не было спаек, чтобы все хорошо рассасывалось и потом не было проблем, - говорит Луценко.

И есть еще один секрет, как быстро сбросить лишнее после родов. Кроме спорта и правильного питания эксперт по похудению Анита Луценко советует мамочкам хорошо высыпаться.

Спасть сколько получится. Я использовала момент любой. Когда Мия ложилась спать днем, вечером, в 8 вечера я ложилась спать и в 12, после первого пробуждения уже я была как будто и выспалась. Но, конечно, всем надо готовиться к тому, что первый год – это проблемы со сном. Но что ж, такова наша судьба, - убеждена Анита Луценко.

Фитнес-тренер Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Напомним,