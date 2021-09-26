Анита Луценко продемонстрировала аппетитные ягодицы и рассказала о потери голоса
26 сентября 2021 18:00
Фитнес-тренер Анита Луценко
социальная сеть Instagram
Тренер Анита Луценко отправилась в фитнес-тур в Грецию. Перед стартом программы со звездой случилось непредвиденное.
знаменитость показала, как загорает на солнышке возле бассейна в сексуальном купальнике. Наряд отлично подчеркнул упругие ягодицы спортсменки.
Время для отдыха,‒ лаконично подписала кадр Луценко.
Instagram-stories Аниты Луценко / социальная сеть Instagram
Позже в новом посте звезда рассказала, что очень не вовремя потеряла голос. Анита сделала интересные выводы, переживая такой опыт.
Сегодня утром потеряв голос, я только поняла как много обычно говорю и как сильно привлекаю к себе внимание. Без голоса, все кто меня давно знают, не могут привыкнуть, что не слышат моей реакции на всё и постоянно. А я то про себя всё говорю и комментирую. Я считаю свой голос ‒ самой сильной стороной. Я умею убедить и вдохновить, я много всего знаю и люблю шутить. Фитнес-тур без голоса ‒ это новое и мне самой интересно как я буду. Это потеря голоса второй раз в жизни. Первый лет десять назад,‒ поделилась тренер.
Напомним,