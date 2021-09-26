Анита Луценко продемонстрировала аппетитные ягодицы и рассказала о потери голоса

26 сентября 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Анита Луценко продемонстрировала аппетитные ягодицы и рассказала о потери голоса
Фитнес-тренер Анита Луценко
социальная сеть Instagram

Тренер Анита Луценко отправилась в фитнес-тур в Грецию. Перед стартом программы со звездой случилось непредвиденное.

Читайте такжеСлава Демин рассказал, в каких отношениях с бывшей женой и встретил ли новую любовь
В своем микроблоге знаменитость показала, как загорает на солнышке возле бассейна в сексуальном купальнике. Наряд отлично подчеркнул упругие ягодицы спортсменки.

Время для отдыха,
‒ лаконично подписала кадр Луценко.

Instagram-stories Аниты Луценко / социальная сеть Instagram

Позже в новом посте звезда рассказала, что очень не вовремя потеряла голос. Анита сделала интересные выводы, переживая такой опыт.

Сегодня утром потеряв голос, я только поняла как много обычно говорю и как сильно привлекаю к себе внимание. Без голоса, все кто меня давно знают, не могут привыкнуть, что не слышат моей реакции на всё и постоянно. А я то про себя всё говорю и комментирую. Я считаю свой голос ‒ самой сильной стороной. Я умею убедить и вдохновить, я много всего знаю и люблю шутить. Фитнес-тур без голоса ‒ это новое и мне самой интересно как я буду. Это потеря голоса второй раз в жизни. Первый лет десять назад,
‒ поделилась тренер.

Читайте такжеВасилиса Фролова рассказала, почему не желает в своем доме видеть няню
Фолловеры в комментариях поддержали кумира, многие оставили свои рекомендации, как восстановить голос в кратчайшие сроки: «Главное, чтобы слух был и зрение. Остальное можно написать. Здоровья!», «Вы даже без голоса даёте огня!», «Голову б не потерять, а голос не беда», «Было дело. Главное, что запомнила, что нужно помолчать, пить тёплое часто, и постоянно, а не много. Можно и воду. Не кашлять (если возможно) и не прочищать горло звуком», «Помогает облепиховое масло, капать в нос», «Это ваш голос взял передышку».

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Анита Луценко социальные сети фото новости

Материалы по теме

Надежда Мейхер восхитила формами в кожаном корсете ‒ фото
Новости

Надежда Мейхер восхитила формами в кожаном корсете ‒ фото
Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове
Новости

Святослав Вакарчук рассказал о романтическом свидании в родном Львове
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Дарья Петрожицкая: "Бурштинові копи" на страже закона и любви
Теленеделя

Дарья Петрожицкая: "Бурштинові копи" на страже закона и любвиТелескоп рекомендует

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK