Анита Луценко продемонстрировала аппетитные ягодицы и рассказала о потери голоса

Тренер Анита Луценко отправилась в фитнес-тур в Грецию. Перед стартом программы со звездой случилось непредвиденное.

В своем микроблоге знаменитость показала, как загорает на солнышке возле бассейна в сексуальном купальнике. Наряд отлично подчеркнул упругие ягодицы спортсменки.

Время для отдыха,

‒ лаконично подписала кадр Луценко.

Instagram-stories Аниты Луценко / социальная сеть Instagram

Позже в новом посте звезда рассказала, что очень не вовремя потеряла голос. Анита сделала интересные выводы, переживая такой опыт.

Сегодня утром потеряв голос, я только поняла как много обычно говорю и как сильно привлекаю к себе внимание. Без голоса, все кто меня давно знают, не могут привыкнуть, что не слышат моей реакции на всё и постоянно. А я то про себя всё говорю и комментирую. Я считаю свой голос ‒ самой сильной стороной. Я умею убедить и вдохновить, я много всего знаю и люблю шутить. Фитнес-тур без голоса ‒ это новое и мне самой интересно как я буду. Это потеря голоса второй раз в жизни. Первый лет десять назад,

‒ поделилась тренер.

Фолловеры в комментариях поддержали кумира, многие оставили свои рекомендации, как восстановить голос в кратчайшие сроки: «Главное, чтобы слух был и зрение. Остальное можно написать. Здоровья!», «Вы даже без голоса даёте огня!», «Голову б не потерять, а голос не беда», «Было дело. Главное, что запомнила, что нужно помолчать, пить тёплое часто, и постоянно, а не много. Можно и воду. Не кашлять (если возможно) и не прочищать горло звуком», «Помогает облепиховое масло, капать в нос», «Это ваш голос взял передышку».

Напомним,