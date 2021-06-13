Анита Луценко впервые показала гражданского мужа ‒ фото

13 июня 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Анита Луценко впервые показала гражданского мужа ‒ фото
Фитнес-тренер Анита Луценко
социальная сеть Instagram

Звездный тренер Анита Луценко тщательно скрывала свою вторую половинку многие годы. Знаменитость неоднократно признавалась, что ее супруг против публичности.

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Сейчас же тренер вместе с избранником посетила Грузию, где побывали в гостях в хорошего друга семьи Иракли Макацарии. Именно на фотографиях с дня рождения бизнесмена можно увидеть Аниту и ее мужа Александра.

Молодые люди вместе уже 6 лет и воспитывают 4-летнюю дочь Мию, однако официально оформлять союз не спешат.

Мы не поженились, но он не хочет публичности, ему это не нравится. В это путешествие мы ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит уже с Иракли и это было идеально, потому что и день рождения у него вчера был. Вчера отпраздновали грузинский день рождения, это было очень круто и невероятно и я считаю, что устроила хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда,
‒ отметила Луценко.

Анита Луценко с мужем Александром / социальная сеть Instagram

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Ранее знаменитость в интервью говорила, что покажет лицо супруга лишь тогда, когда будет свадебная фотография, но, как видим, случилось это раньше. До этого момента в ее Instagram-профиле были кадры с мужем, но на них он стоял спиной к камере.

Напомним,

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