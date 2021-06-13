Анита Луценко впервые показала гражданского мужа ‒ фото
13 июня 2021 19:00
Фитнес-тренер Анита Луценко
социальная сеть Instagram
Звездный тренер Анита Луценко тщательно скрывала свою вторую половинку многие годы. Знаменитость неоднократно признавалась, что ее супруг против публичности.
тренер вместе с избранником посетила Грузию, где побывали в гостях в хорошего друга семьи Иракли Макацарии. Именно на фотографиях с дня рождения бизнесмена можно увидеть Аниту и ее мужа Александра.
Молодые люди вместе уже 6 лет и воспитывают 4-летнюю дочь Мию, однако официально оформлять союз не спешат.
Мы не поженились, но он не хочет публичности, ему это не нравится. В это путешествие мы ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит уже с Иракли и это было идеально, потому что и день рождения у него вчера был. Вчера отпраздновали грузинский день рождения, это было очень круто и невероятно и я считаю, что устроила хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда,‒ отметила Луценко.
Анита Луценко с мужем Александром / социальная сеть Instagram
Напомним,