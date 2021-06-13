Анастасия Приходько рассказала, почему хотела стать мужчиной: Не слышала от родителей о себе "красивая"

13 июня 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Анастасия Приходько рассказала, почему хотела стать мужчиной: Не слышала от родителей о себе
Певица Анастасия Приходько
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Насмешки родителей и родственников чуть не заставили Анастасию Приходько сменить пол.

Певица опубликовала откровенный пост, в котором сообщила, что в юности мечтала о том, чтобы быть мальчиком, а не девочкой. Натолкнуло ее на такие мысли общение с родными людьми.

Все дело в том, что артистку критиковали за ее внешность. Девочка никогда не слышала от родителей слов о том, что она красивая и симпатичная. Все это формировало в ней нелюбовь к себе.

Мама часто говорила, что у меня узкие глаза и улыбаться мне не стоит, и улыбка моя не очень-то искренняя. Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтобы выглядеть красиво и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня «Профурсетка». Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое ‒ сродни смерти. Тем более, я никогда не слышала от родителей о себе "красивая" или хотя бы "симпатичная".

Именно тогда знаменитость решила, что если у нее будет дочь, она будет восхищаться девочкой и говорить ей комплименты. Тогда же у Приходько появились мысли о том, что быть мальчиком гораздо проще.

Первое, что я решила, если я когда-нибудь буду воспитывать девочку ‒ она для меня будет лучшей! Вторая мысль была не такая поэтическая ‒ я захотела сменить пол. Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля! Тем более, тогда были популярны Джонни Депп, Ди Каприо, Клуни и мне казалось, что мужчиной быть легче,
‒ признается артистка.

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Вскоре Анастасия влюбилась в молодого человека по имени Юра. Именно благодаря ему девушка почувствовала, что она красивая.

Случился мальчик Юра. На красной спортивной тачке, в белой майке, похож на вечно страдающего Иглесиаса, с красивой фигурой. Ну, какой школьнице может не понравиться?! Я поняла, что на меня, в старой одежде, короткой стрижке и с унылым лицом хрен он обратит внимание… Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга «desert rose», я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет,
‒ резюмировала звезда.

Напомним,

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