Анастасия Приходько составила завещание, будучи на 5 месяце беременности: Роды были тяжелыми

5 июня 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Анастасия Приходько составила завещание, будучи на 5 месяце беременности: Роды были тяжелыми
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram

Многодетная мама Анастасия Приходько рассказала, как проходила ее третья беременность.

Читайте такжеСупруга Робби Уильямса остригла мужа налысо в прямом эфире
Артистка призналась, эмоционально и физически ей было очень тяжело переносить последнюю беременность. Женщина так переживала за детей, что даже успела составить завещание.

33-летняя исполнительница переживала, что не сумеет выносить малыша, также ситуация в стране с коронавирусом ее очень пугала:

В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: «Если я умру, вы знаете, что делать». А в голове постоянно были мысли: «Мне 33, у меня третьи роды, а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то пойдет не так, а если у меня не хватит сил, я оставлю двух своих детей без мамы». Было очень страшно,
− вспоминает певица.

Усугубляло моральное состояние знаменитости то, что творчество ее было на паузе, а политическую карьеру она только недавно завершила. Артистка боялась не справиться с тремя детьми.

В тот день, закрывшись от старших детей, я плакала и молила Бога, чтобы он уберег нас и сохранил нашу семью здоровой. И именно в тот момент я услышала желанные первые толчки малыша. Мне показалось это настоящим провидением. Нет, мой страх никуда не делся до родов. Роды были тяжелыми. Равно как и самые первые. Мне было очень больно и страшно, я плакала, ссорилась. Но теперь у меня есть мой сын Лука! В жизни мне его очень не хватало! Я вообще не представляю, как мы раньше жили без него,
– подытожила Приходько.

Читайте такжеНаталия Холоденко наслаждается отдыхом в Турции в компании Дмитрия Карпачева
Своим опытом знаменитость поделилась не просто так. Она уверенна, что многим беременным женщинам эта история поможет справиться со сложным периодом беременности и родов.

Беременность бывает не только с летающими бабочками вокруг в иллюзорном мире. Зачастую она такая как была у меня: с переживаниями, страхами и кризисами. И это нормально! И мы справляемся с этим во имя высшего, когда получаем на руки совершенное чистое волшебство – своего ребёнка. Который стоит всего того, через что бы нам не пришлось пройти!

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Анастасия Приходько социальные сети фото новости беременные звезды роды звезд

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
Александр Педан, занимаясь "самолечением", сжег кожу на груди
Новости

Александр Педан, занимаясь "самолечением", сжег кожу на груди
Гороскоп на 6 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 6 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Мир наизнанку-12: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK