Анастасия Приходько составила завещание, будучи на 5 месяце беременности: Роды были тяжелыми
Многодетная мама Анастасия Приходько рассказала, как проходила ее третья беременность.
33-летняя исполнительница переживала, что не сумеет выносить малыша, также ситуация в стране с коронавирусом ее очень пугала:
В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: «Если я умру, вы знаете, что делать». А в голове постоянно были мысли: «Мне 33, у меня третьи роды, а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то пойдет не так, а если у меня не хватит сил, я оставлю двух своих детей без мамы». Было очень страшно,− вспоминает певица.
Усугубляло моральное состояние знаменитости то, что творчество ее было на паузе, а политическую карьеру она только недавно завершила. Артистка боялась не справиться с тремя детьми.
В тот день, закрывшись от старших детей, я плакала и молила Бога, чтобы он уберег нас и сохранил нашу семью здоровой. И именно в тот момент я услышала желанные первые толчки малыша. Мне показалось это настоящим провидением. Нет, мой страх никуда не делся до родов. Роды были тяжелыми. Равно как и самые первые. Мне было очень больно и страшно, я плакала, ссорилась. Но теперь у меня есть мой сын Лука! В жизни мне его очень не хватало! Я вообще не представляю, как мы раньше жили без него,– подытожила Приходько.
Беременность бывает не только с летающими бабочками вокруг в иллюзорном мире. Зачастую она такая как была у меня: с переживаниями, страхами и кризисами. И это нормально! И мы справляемся с этим во имя высшего, когда получаем на руки совершенное чистое волшебство – своего ребёнка. Который стоит всего того, через что бы нам не пришлось пройти!
Напомним,