Виктория Булитко поделилась своими представлениями о свадьбе: Круто пожениться уже седыми старичками

Комедийная актриса Виктория Булитко держит личную жизнь за семью замками.

В своем Instagram девушка свободно показывает, как проводит время с друзьями и коллегами, но своего бойфренда не раскрывает. Во всех интервью Вика Булитко говорит, что молодой человек у нее есть, и уже много лет, но больше ничего о нем не рассказывает.

Как выяснилось на бэкстейдже шоу «Где логика?» (Новый канал), замуж Вика Булитко и вовсе не спешит.

Я знаю людей, для которых выйти замуж и сыграть свадьбу с платьем очень важно. Но лично я не вижу в этом особой надобности. Вижу смысл штампов в паспорте в случае общих детей – чтобы ребенка было проще оформить, - делится Виктория Булитко. – Сыграть классическую свадьбу – это не обо мне. Но если будущий муж все организует, если это будет важно для него и его родственников, то я буду не против. Не люблю париться над организацией мероприятий. Тем более, что я уже выходила замуж не знаю сколько раз, больше 100 – точно. У меня были свадебные платья на любой вкус и цвет, правда, в кино.

Кадр из номера "Дизель шоу" / instagram.com/bulitka

Что же касается свадьбы, у Булитко свои особые представления на этот счет.

Знаете, круто пожениться уже седыми старичками, чтобы всех удивить! (смеется). Просто представьте такую свадьбу! Можно будет позвать друзей-пенсионеров и организовать все где-то на островах. Старички затусят в белых купальниках вместе с диджеем, – говорит звезда.

Не пропустите новые выпуски шоу «Где логика?» по вторникам в 19:00 на Новом канале.

Актриса Виктория Булитко / пресс-служба Нового канала

Напомним,