Крепостная 3 сезон: ТОП-10 интересных фактов о съемках костюмированной мелодрамы

2 июня 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крепостная 3 сезон: ТОП-10 интересных фактов о съемках костюмированной мелодрамы
Крепостная-3: 10 интересных фактов о съемках костюмированной мелодрамы
пресс-служба канала СТБ

В Киеве завершились съемки третьего сезона масштабной костюмированной мелодрамы «Крепостная», проекта телеканала СТБ и FILM.UA Group.

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Мы собрали топ-10 интересных фактов и цифр о новом сезоне сериала Крепостная, премьера которого состоится уже этой осенью.

Статистика сезона

Семь месяцев и 11 дней, три времени года (осень, зима и весна), 120 смен, включая ночные, длились съемки третьего сезона сериала.

Главные интриги сюжета

Движущей силой третьего сезона станет любовь: в новых эпизодах будет рассказано 7 лав-стори, две из которых зрители увидят через флэшбеки героев. Также поклонников ждут три истории предательства и несколько мощных сюжетов социального падения.

Количество актеров

На съемках было задействовано более тысячи актеров, включая исполнителей эпизодических ролей. Постоянных – более 100, главных – более 30 актеров.

Культовые локации

Как и два предыдущих, новый сезон снимали в самых известных местах Украины: Киево-Печерской лавре, музее им. Гончара, особняке Уваровой и доме-усадьбе Зайцева (Киев), Историко-культурном заповеднике Качановка (Черниговская область), Доме писателей, музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово, г. Переяславе, историко-культурном комплексе «Замок Радомысль» (Радомышль) и др.

Павильоны

Большая часть действия третьего сезона протекает в особняках и домах героев. Около 70% гостиных - это съемки в павильонах FILM.UA, где стараниями художников-постановщиков были воссозданы модные и богатые интерьеры второй половины XIX века. Группа работала параллельно в двух павильонах, где были построены разные локации.

Главные модники сезона

Если в первых сезонах самые эффектные и изысканные наряды были у Натали Дорошенко, то в третьем сезоне это звание досталось новой героине – киевской дворянке Рогнеде Безус. У нее – максимальное количество нарядов, большинство из которых – просто произведения искусств!

Среди мужчин обладателем шикарного гардероба стал персонаж Стефан Яблоневский, у которого – большое разнообразие костюмов (от богатых дворянских одежд до солдатских мундиров).

Наряды: в метрах и стоимости

На некоторые пышные платья с кринолином уходило до 15 м ткани. Наряды шились из бархата, тафты, шелка, атласа и др.

Минимальная стоимость таких костюмов – от 15 000 грн и выше. При этом дамское платье с кринолином и корсетом весит от десяти килограммов (и больше). У всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную.

Факт: более двух недель мастерица вручную вышивала шнурком и бисером наряд главной героини Катерины.

Танец семи покрывал

Актриса Мария Машкова сама исполняет танец семи покрывал, основанный на библейской легенде о Саломее и ее танце для царя Ирода. Чтобы станцевать его, актриса работала с хореографом. При этом на ней был очень сложный и тяжелый костюм, состоящий их цепей, металла, камней и жемчуга.

Бал

Сцены бала и аукциона снимали ночью, чтобы окна зала не занавешивать шторами. И 4 ночи подряд актеры кружились в танце, а группа снимала это действо. На балу было задействовано около ста актеров – главных и эпизодических.

Также в съемках сцен бала были задействованы представители клуба исторической реконструкции: именно они делали постановку танцев, активно и с удовольствием принимали в них участие.

Грим

Главные герои не носили париков, накладных бород и усов – отращивали свои, но тем не менее в гримерных «Крепостной» собралась целая коллекция! Их приготовили для дублеров. В целом было использовано 50-60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов – разной формы, оттенков и т.д.

Напомним, что премьера «Крепостной 3» состоится уже этой осенью на канале СТБ!

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