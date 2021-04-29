Холостяк-11: участница шоу снялась в 3 сезоне сериала "Крепостная" – фото

29 апреля 2021 23:18 Юлия Туренко
Холостяк-11: участница шоу снялась в 3 сезоне сериала
Холостяк-11: участница шоу снялась в 3 сезоне сериала "Крепостная"
instagram.com/nadin5_

Осенью 2021 года состоится премьера третьего сезона мелодрамы «Крепостная», которую так полюбили миллионы телезрителей.

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И пока поклонников масштабной костюмированной мелодрамы "Крепостная" замерли в ожидании продолжения грандиозного сериала, одна из участниц проекта "Холостяк-11" успела в нем сняться.

На своей странице в Инстаграм блогерша и уже экс-участница реалити "Холостяк" Надин Медведчук рассказала, что она появится в одном из эпизодов сериале. Ее героиня – гостья бала, события происходят в 1856 году.

В микроблоге Надин поделилась и фотографией со съемок. В кадре девушка запечатлена в шикарном платье в пол, бархатных длинных перчатках и массивных украшениях.

Надин Медведчук снялась в сериале Крепостная-3 / instagram.com/nadin5_

Я стала частью украинской костюмированной телевизионной драмы «Крепостная». Оказалась на балу в 1856 году. Почувствовала себя настоящей принцессой! Этот сезон будет захватывающим! Снималась в различных проектах, но это один из самых масштабных! Задерживает дыхание от атмосферы, звуков оркестра и изысканности в деталях! Взгляды и манеры актеров в перерывах между съемками совсем неизменны - для меня это было необычно, насколько профессионально все входят в роль. Над проектом работает большая команда, творят действительно масштабный продукт! Честно скажу, настолько мне понравилась атмосфера и уровень съемок, что поставила себе цель - сняться в главной роли сериала в течение следующих 3-х лет. С нетерпением жду 3 сезона сериала «Крепостная». Ох, вы бы знали какой интересный сюжет будет!

Напомним,

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