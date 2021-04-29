8-летний сын Людмилы Барбир нашел подругу, которая стала новым членом их семьи

Зимой этого года популярная телеведущая Людмила Барбир стала владелицей кошки Муси. Из дальних гор кошка переехала в столицу.

Школа дистанционно, кружки и секции закрыты... Но восьмилетнему сыну телеведущей Сніданок з 1+1 Людмилы Барбир , Тарасу, дома не грустно. В перерывах между онлайн уроками и после всех домашних заданий он ни на минуту не покидает свою четвероногою любимицу – кошку Мусю – кормит ее, играет и воспитывает, чтобы была хорошая и опрятная!

По словам Людмилы Барбир, до появления Муси она никогда не видела Тараса таким отзывчивым. С первого дня знакомства он нашел с ней общий язык. Ведущая признается, сын уже давно просил родителей завести домашнее животное – котенка. Но они с мужем не были готовы к такому ответственному решению, поэтому оттягивали этот момент до последнего. Но в этом году на Рождество в семье произошло настоящее Рождественское чудо. Во время Новогодних выходных в Карпатах, где ведущая встречала зимние праздники в семейном кругу, именно в Сочельник ко двору пришел маленький котенок, который искал убежище и немного еды.

Когда мы впервые увидели кошечку, он была замученая, мокрая и очень голодная. Сразу забрали ее в дом, чтобы накормить и обогреть. С первого дня мой сын Тарасик нашел общий язык с ней – они ежедневно играли во дворе, были друг к другу очень нежными, – поделилась воспоминаниями Людмила Барбир.

Сын Людмилы Барбир с кошкой Мусей / пресс-служба

Неожиданный Рождественский подарок судьбы - кошка Муся - покорила не только сердце сына Тараса, но и саму Людмилу. В последний день перед отъездом в Киев, Барбир решила все же забрать котика с собой. Вернувшись в Киев, первым делом Барбир повезла месячную Мусю к ветеринару – провели полный осмотр и сделали плановые прививки. Для Муси сразу подобрали специальный рацион питания для ее возраста – сухой корм с различными полезными микроэлементами и с кусочками рыбки и мяса. Сейчас Мусичке пять месяцев, она растет большой и счастливой. Дома у Людмилы она чувствует себя хозяйкой – везде бегает и знает уже каждый уголок.

По словам ведущей, любимая игра Тараса с Муська – это догонялки. Сначала он догоняет ее, а потом она бежит за ним. Тарас из своих денег, которые наколядовал на праздники, купил ей 4-х этажный домик, где кошечка любит прыгать, перескакивать с одного этажа на другой, а потом лечь на последнем и играть со своим хвостом.

В последнее время у нее любимое дело - это гоняться за своим хвостом. Барбир отметила, что Тарас настолько любит кошку, что на свои собранные средства купил для нее не только домик, а еще очень много кошачьих игрушек – у Муси есть несколько шариков, которые она грызет, подбрасывает и играет с ними. Также лазерные рыбки и мышка на удочке, за которыми она любит бегать. Спать кошка очень любит на батарее. Особенно, когда было холодно. Перед тем как лечь на диван, ведущей и ее семье нужно быть осторожными и проверить, нет ли под пледом Муськи, потому что она как полноценный член семьи любит спать под одеялом. Но больше всего Муся любит спать с Тарасом, она его выбрала, и он ее хозяин.

Людмила Барбир с сыном / пресс-служба

Как говорит Людмила, сын очень любит кошку, прежде всего, когда он приходит домой, даже не успевает снять куртку, как уже берет ее на руки и начинает тискать. Муська с ним делает уроки, ложится ему на тетради, учебники или начинает играть с его ручкой. Утром, когда сын Барбир спит, кошка любит подходить к нему и легонько лапкой по лицу проводить и может начать облизывать, а потом своим носиком, мордочкой, как будто говорит: «Вставай, чего ты спишь». Сын Барбир со своим домашним любимцем никогда почти не расстается и даже любят гулять вместе на улице.

Так как Тарас выгуливает ее, он для нее купил специальную экипировка - корсет, поводок. Сам выбирал, и я помню, как он сказал: «Муся наша принцесса, поэтому ей нужен красивый поводок». Мы взяли ей мятного цвета и еще заколку с бантиком, которую можно повесить на этот корсет. Но Мусе она не мешает, нигде не натирает. Мы ее выгуливаем, но стараемся не заводить в траву, – рассказала Людмила Барбир.

По характеру Муська, как говорит Тарас, – имеет два полюса – кошка может быть нежной, как облако, и одновременно дерзкой – нападает, атакует, начинает играть с нами и с игрушками. Муся очень активная и игривая. Тарас иногда называет ее "Моя маленькая тигра-рысь", из-за ее окраса. У нее есть пятна и от рыси, и полоски от тигра.

Кошка, которая была выброшена на улицу, попала из карпатского села в столицу. Сейчас она городская госпожа Муся... Я очень рада, что мы до этого не брали никакого животного, поскольку у нас сейчас бы не было Муси. Чудо есть – потому что бедная, маленькая, голодная, забитая, несчастная кошечка – откуда она могла знать, что окажется в семье, где ее будут любить, – сказала Людмила Барбир.

Напомним,