8-летний сын Людмилы Барбир нашел подругу, которая стала новым членом их семьи
Зимой этого года популярная телеведущая Людмила Барбир стала владелицей кошки Муси. Из дальних гор кошка переехала в столицу.
По словам Людмилы Барбир, до появления Муси она никогда не видела Тараса таким отзывчивым. С первого дня знакомства он нашел с ней общий язык. Ведущая признается, сын уже давно просил родителей завести домашнее животное – котенка. Но они с мужем не были готовы к такому ответственному решению, поэтому оттягивали этот момент до последнего. Но в этом году на Рождество в семье произошло настоящее Рождественское чудо. Во время Новогодних выходных в Карпатах, где ведущая встречала зимние праздники в семейном кругу, именно в Сочельник ко двору пришел маленький котенок, который искал убежище и немного еды.
Когда мы впервые увидели кошечку, он была замученая, мокрая и очень голодная. Сразу забрали ее в дом, чтобы накормить и обогреть. С первого дня мой сын Тарасик нашел общий язык с ней – они ежедневно играли во дворе, были друг к другу очень нежными, – поделилась воспоминаниями Людмила Барбир.
Неожиданный Рождественский подарок судьбы - кошка Муся - покорила не только сердце сына Тараса, но и саму Людмилу. В последний день перед отъездом в Киев, Барбир решила все же забрать котика с собой. Вернувшись в Киев, первым делом Барбир повезла месячную Мусю к ветеринару – провели полный осмотр и сделали плановые прививки. Для Муси сразу подобрали специальный рацион питания для ее возраста – сухой корм с различными полезными микроэлементами и с кусочками рыбки и мяса. Сейчас Мусичке пять месяцев, она растет большой и счастливой. Дома у Людмилы она чувствует себя хозяйкой – везде бегает и знает уже каждый уголок.
В последнее время у нее любимое дело - это гоняться за своим хвостом. Барбир отметила, что Тарас настолько любит кошку, что на свои собранные средства купил для нее не только домик, а еще очень много кошачьих игрушек – у Муси есть несколько шариков, которые она грызет, подбрасывает и играет с ними. Также лазерные рыбки и мышка на удочке, за которыми она любит бегать. Спать кошка очень любит на батарее. Особенно, когда было холодно. Перед тем как лечь на диван, ведущей и ее семье нужно быть осторожными и проверить, нет ли под пледом Муськи, потому что она как полноценный член семьи любит спать под одеялом. Но больше всего Муся любит спать с Тарасом, она его выбрала, и он ее хозяин.
Так как Тарас выгуливает ее, он для нее купил специальную экипировка - корсет, поводок. Сам выбирал, и я помню, как он сказал: «Муся наша принцесса, поэтому ей нужен красивый поводок». Мы взяли ей мятного цвета и еще заколку с бантиком, которую можно повесить на этот корсет. Но Мусе она не мешает, нигде не натирает. Мы ее выгуливаем, но стараемся не заводить в траву, – рассказала Людмила Барбир.
По характеру Муська, как говорит Тарас, – имеет два полюса – кошка может быть нежной, как облако, и одновременно дерзкой – нападает, атакует, начинает играть с нами и с игрушками. Муся очень активная и игривая. Тарас иногда называет ее "Моя маленькая тигра-рысь", из-за ее окраса. У нее есть пятна и от рыси, и полоски от тигра.
Кошка, которая была выброшена на улицу, попала из карпатского села в столицу. Сейчас она городская госпожа Муся... Я очень рада, что мы до этого не брали никакого животного, поскольку у нас сейчас бы не было Муси. Чудо есть – потому что бедная, маленькая, голодная, забитая, несчастная кошечка – откуда она могла знать, что окажется в семье, где ее будут любить, – сказала Людмила Барбир.
Напомним,