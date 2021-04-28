Верка Сердючка с мамой поселились в замке из "Игры престолов"
28 апреля 2021 22:30
Юлия Туренко
Верка Сердючка с мамой
пресс-служба Нового канала
Легенда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка стала ведущей финального выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале.
Когда создатели тревел-шоу «Орел&Решка»
, которое показывает Новый канал, объявили, что ведущими одной из программ праздничного сезона станут VERKA SERDUCHKA с мамой, сразу стало ясно: этот выпуск будет особенным. Суперзвезда пошла против всех правил: если изучать Барселону, то сидя в кабриолете, если искать ночлег, то только в помпезном месте!
За десять лет «Орел&Решка» уже знает, что людям интересно, а что – нет. Если бы мы показывали, кого за 30 лет карьеры приводили в наши номера, и как нас оттуда выносили, особенно в Луцке, вот это было бы интересно, – рассуждала VERKA SERDUCHKA, не желая селиться в отель. – Должно быть что-то неординарное… Например, такой сюжет: жила маленькая девочка, маленькая звездочка в Полтаве, в пристройке. И вот она, добившись успеха, в юбилейный год культовой программы поселилась в замке!
Верка Сердючка с мамой поселились в замке из "Игры престолов" / пресс-служба
Продюсеры проекта пошли звезде навстречу и сняли для нее роскошный замок Санта-Флорентина в Канет-де-Мар (Каталония). Этот замок был построен в ХI столетии, он поражает своей архитектурой и стоит в густом лесу.
Верка Сердючка с мамой поселились в замке из "Игры престолов" / пресс-служба
Верка Сердючка с мамой поселились в замке из "Игры престолов" / пресс-служба
Кстати, именно Санта-Флорентину вы могли видеть в шестой серии шестого сезона популярного сериала «Игра престолов» – по сюжету, здесь находился Рогов Холм, дом семьи Тарли. Всего за девять дней декораторы преобразили замок, чтобы перенести зрителей в готическую и таинственную атмосферу.
Верка Сердючка с мамой поселились в замке из "Игры престолов" / пресс-служба
Смотрите всей семьей финальные выпуски праздничного сезона «Орел&Решка. 10 лет» по ссылке.
Напомним,