Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
24 апреля 2021 19:05
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
пресс-служба
24 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.
Орел и решка. Новый сезон: впервые в этом сезоне ведущими станет ярчайшая звезда украинского шоу-бизнеса – Верка Сердючка – вместе со своей мамой! А компанию им составит очаровательная певица Вера Брежнева. Кажется, появился претендент на звание самого яркого выпуска популярного украинского тревел-шоу за все десять лет его существования.
8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.