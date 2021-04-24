Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)

24 апреля 2021 19:05 Юлия Туренко
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
пресс-служба

24 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

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Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон: впервые в этом сезоне ведущими станет ярчайшая звезда украинского шоу-бизнеса – Верка Сердючка – вместе со своей мамой! А компанию им составит очаровательная певица Вера Брежнева. Кажется, появился претендент на звание самого яркого выпуска популярного украинского тревел-шоу за все десять лет его существования.

8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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