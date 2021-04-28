Звезда сериала "Теория зла" – нидерландская актриса Виктория Кобленко – рассказала об особенностях работы в Украине

В понедельник, 3 мая, в 21:00 телеканал «Украина» покажет премьерные серии фильма «Теория зла». Зрителей ждет эмоциональная драма с неожиданными поворотами, мистическими сюжетами и романтическими линиями.

Главную роль в картине сыграла известная нидерландская актриса Виктория Кобленко. В эксклюзивном интервью TV.UA на съемочной площадке артистка рассказала, как оказалась в «Теории зла» и как адаптировалась к работе в Украине.

Сериал неспроста имеет название «Теория зла», так как в каждой из восьми серий случаются убийства и другие происшествия. Вам нравятся такие истории?

– Я очень люблю жесткач! Вот прям очень! Мне кажется, для любого актера, чем жестче история, тем лучше. Потому что, тогда хотя бы есть, что переживать, и мы не передвигаемся в узкой плоскости от серого до темно-серого. В «Теории зла» целое поле для разных эмоций. Бывали дни, когда я могла сидеть и просто качать слезы для следующей сцены. Потому что за один день с героиней происходила сотня событий. Но я всегда все трюки и действия выполняю сама, еще не было проекта, в котором для моей роли брали каскадеров. Таких страхов у меня нет – я не боюсь упасть, ударится, и мне этот адреналин даже в кайф.

Правда ли, что вы хотели поработать с режиссером Александром Кириенко и, по иронии судьбы, он оказался режиссером картины?

– Да, прошлым летом я собиралась сниматься в проекте, который вел Саша Кириенко – наш режиссер. Но из-за карантина я не смогла прилететь. Я очень расстроилась, потому что это был замечательный проект. Наверное, так нервничала, что притянула к себе новый фильм, где Саша тоже режиссер.

А сложно ли было играть в сериале, учитывая язык и менталитет?

– С недавних пор я снимаюсь на русском языке и для меня это своего рода вызов. Конечно, с одной стороны – это родной мне язык, но с другой – я на нем не каждый день общаюсь и не могу свободно, быстро, ловко и иронично высказываться.

Работа над кинопроектами в Голландии и у нас в Украине отличается? Почувствовали это на себе?

– Так получилось, что в Голландии я всегда играю строгих персонажей – доктора, заведующую клиникой, адвоката… назовем это дипломатично – железную леди. Странно, но здесь меня видят по-другому – как блондинку, возможно даже дурнушку или мамочку, как вот в этом проекте. Для меня это загадка, которую я пока не могу разгадать. Потому что, когда я смотрю в зеркало – вижу и то, и другое. Но наверняка я уже просто в ящике железных леди для кастинг-директоров в Амстердаме, а здесь – еще не замыленное лицо.

– Да, у меня было много причин сказать «да» продюсерам фильма. Но когда я соглашалась на эту роль, исходила из того, что буду хотя бы каждые 2 недели ездить домой, увидеться с сыном. К сожалению, Голландию закрыли сразу же после моего приезда в Украину, и я сына уже месяц не видела – это единственное, что дается мне сложно, но я думаю, это скоро закончится.

Неужели вовсе не удалось повидаться с родными за все время работы над сериалом?

– Сын с мужем прилетали, но всего на 2 недели, чтобы вместе встретить Новый год. Остаться, к сожалению, не смогли, потому что сына здесь не с кем оставить, а у мужа там работа.

Пришлось ли еще от чего-то отказываться во время карантина? Когда все закончится и все вернется к привычной жизни, что вы сделаете в первую очередь?

– У меня был очень мощный 2019 год, и я для себя планировала в 2020-м сделать небольшой сброс. У меня должна была состояться 10-дневная практика тишины и медитации по названию «Випассана». Когда ты мама очень тяжело выкроить 10 дней, чтобы полностью ограничить себя от социума – ни с кем не общаться, отключить телефон.

Еще у меня есть правило – раз в год я сама, без семьи и без друзей, отправляюсь в какое-то приключенческое путешествие, в страну, которая в хорошем смысле должна сорвать мне мозг. У меня за плечами таких под 100 стран и осталось мало мест, которые смогли бы меня настолько впечатлить. Вот я собиралась лететь в Колумбию.

Вы все время развиваетесь, учитесь, даже недавно написали книгу об интервальном голодании. Наверняка сделали какие-то открытия для себя?

– Да, я хочу стать коучем дыхательных практик. Эта тема, одна из тех, которые мне в прошлом году сорвали мозг. Оказывается, мы дышим, но просто, а если будем дышать по абсолютно легким приемам, можно выйти из депрессии, конфликта, паники и т.п. И мне хочется этому посвятить некоторое количество времени в будущем.