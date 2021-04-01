Актер Дмитрий Соловьев: Для меня спорт – это образ жизни, движение и своеобразный наркотик

Весной многие задумываются о том, как будут выглядеть на летнем отпуске у моря. Именно поэтому у многих людей уже в середине весны тема спортивных тренировок вновь становится актуальной.

Мы поговорили с актером сериала "Дефективы" на канале НЛО TV Дмитрием Соловьевым про его отношение к спорту, мотивацию и качества, которые вырабатывает спорт.

Дима, когда в твоей жизни появился спорт?

– Спорт в моей жизни был всегда. За любовь к спорту я благодарен своему отцу. У меня было очень активное детство. Отец приучал меня и моего брата к велотуризму. Мы дважды объехали на велосипеде вокруг Крыма и все Карпаты. Но по-настоящему я включился тогда, когда понял, что в актерской профессии важно быть красивым и телом и душой! А еще, как говорится: «В здоровом теле – здоровый дух».

Конечно, все мы разных типажей и телосложений, но мне очень захотелось иметь красивое тело. Мне было 22, и я не отличался мускулистостью (улыбается). Меня очень легко «взять на слабо». Как-то я пришел в зал к своему товарищу Сергею. Его слова стали для меня наибольшей мотивацией в жизни. Он сказал: «ты не сможешь». Я разозлился и решил доказать в первую очередь себе, что я сделаю себе отличную фигуру. И уже через полгода я выглядел как атлет.

Как ты нашел свой оптимальный вид спорта?

– Очень важно быть заинтересованным в виде спорта. Нужно понимать, для чего тебе нужен тот или иной вид спорта. Нужно полюбить его, чтобы он стал не рабочей рутиной, а приносил удовольствие. Четыре года назад я перешел из обычного спортивного зала в Кроссфит зал. Я выбрал Кроссфит потому, что я воспринимаю его, как игру. Каждый раз – что-то новое. Огромное количество упражнений, дух соперничества, невероятный драйв. Всем советую попробовать Кроссфит. Данный вид спорта не только прибавляет сил и улучшает внешний вид, но и вырабатывает выносливость.

Какой формат тренировок тебе подходит больше всего?

– Главное – чтобы тренировки были разнообразные. Когда у меня нет огромного желания идти в зал, а тем более сейчас локдаун, – я могу потренироваться дома или на улице. Будь то бег, велосипед или просто отжимания дома. Важно не делать "через не хочу". Заставлять себя безусловно надо, но не насиловать.

Как часто ты тренируешься?

– Тренируюсь я примерно 3-5 раз в неделю.

Для тебя спорт – это необходимость физическая? Или это необходимость профессиональная?

– Для меня спорт – это образ жизни, движение и своеобразный наркотик . Также всегда на сцене и в кадре хочется выглядеть хорошо, а особенно – когда присутствуют сцены оголения.

Спорт как-то повлиял на твой характер?

– Я стал уверенней. Уверенней во всем. Спорт вырабатывает признаки лидерства.

У тебя есть спортивные цели, которых ты хочешь достичь?

– Я один раз выступал на соревнованиях по кроссфиту. Это был первый и последний раз. Я выступил очень хорошо: мне не хватало чуть-чуть, чтобы пройти в финал. Но я не профессиональный атлет. А в спорте, как и в любом деле, нужно отдаваться полностью. Любой спорт травмоопасен, если это не шахматы (смеется). Потому, лучше я буду отдаваться по полной в своей профессии, а спорт будет этому сопутствовать.

Посоветуй, как прийти в спорт и полюбить его?

– Мотивация! Самое главное – это мотивация! Нужно четко понять, для чего тебе нужен спорт, и чего ты хочешь достичь. И, конечно же, его нужно полюбить. Важно найти свой вид спорта исходя из собственных целей.

Как найти мотивацию идти на тренировку – как это происходит у тебя?

– Говорю себе: «Подними свою задницу с дивана, пойди в зал (пока локдаун тренироваться можно дома или на улице) и стань чуть лучше чем вчера!»