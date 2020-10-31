Актер Дмитрий Соловьев: Мои первые два дня лечения от коронавируса – это ад!

Актер сериала «Дефективы» на канале НЛО TV Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кого не обошел стороной коронавирус.

Актер Дмитрий Соловьев сообщил о своем выздоровлении от COVID-19 на днях, поэтому мы решили подробнее узнать у него о том, как протекала болезнь и как ему удалось быстро пойти на поправку.

Дима, как ты узнал о том, что заразился COVID-19, и как протекало твое лечение?

– Я возвращался с гастролей из Одессы, почувствовал недомогание. Подумал, что это обычная усталость. На следующий день был выходной, и я решил вдоволь выспаться и отдохнуть, но состояние только ухудшилось. Из симптомов: слабость, боль в груди, севший голос, отсутствие обоняния. Сделал ПЦР-тест и получил позитивный результат.

Лечение протекало в легкой форме. Мои первые два дня лечения от коронавируса – это ад! Потом легче – даже не было температуры. Самый неприятный симптом, который все ещё у меня окончательно не прошёл – это полное отсутствие обоняния и сильная слабость. Надеюсь, со временем я восстановлюсь.

Ты обратился за медицинской помощью в государственную или частную клинику? Можно сказать, что остался доволен медицинским сервисом?

– Я обратился к своему семейному врачу в государственную клинику. Связь держал по телефону и соцсети. Лечением остался доволен, да и симптомы позволили мне почти ничего не принимать из лекарств. Но мой врач отвечал на все мои вопросы, даже на самые странные. Я пропил противовирусные для профилактики в течение пяти дней и на этом все. Спасибо всем врачам за отдачу 24/7 в такое нелегкое время! Спасибо Малышевской Александре Владимировне за качественную помощь и терпение!

Ты не раз говорил, что соблюдаешь все меры предосторожности: носишь маски, пользуешься антисептиком. Как считаешь, как мог заразиться?

– Я соблюдал все меры предосторожности, но они не дают нам никаких гарантий. Это всего лишь минимальная защита, но она очень важна. Если бы все граждане относились к мерам предосторожности со всей ответственностью, то и рост заболевания не был бы таким высоким.

Как долго длилось твое лечение? Чем занимался, когда не было возможности видеться с друзьями, работать, да и просто был в самоизоляции?

– Со дня первого теста до выздоровления прошло 10 дней. Я, прям как Порошенко, – за 10 дней выздоровел (улыбается). Отнесся к заболеванию с юмором, хоть и знал, что заболел потенциально смертельно опасным вирусом. Я запустил ряд юмористических сториз в Instagram с хештегом #хроникиковида, где рассказывал, как протекает болезнь. когда состояние позволило, начал выезжал на прогулки в лес, чтобы ни с кем не контактировать.

Изменился ли твой подход к мерам предосторожности относительно COVID-19 после выздоровления?

– Мой подход к мерам предосторожностям остался прежним, хоть я и знаю, что пару месяцев COVID-19 мне не страшен, потому как у меня выработались антитела. Но наше поведение – это пример для окружающих. Во всех закрытых помещениях я появляюсь только в маске.

Что нужно обязательно знать украинцам во времена пандемии?

– Дорогие украинцы, прежде всего уважайте друг друга! В магазине, подъезде, лифте, на остановке, в транспорте не поленитесь надеть масочку! Думайте не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих! При первых симптомах сразу же обратитесь к врачу и сделайте ПЦР-тест. Берегите себя и своих близких! Всем здоровья!