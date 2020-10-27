Актриса сериала "Любовница в наследство" Екатерина Вайвала: Самым страшным казался день, когда нужно было снимать роды

Эксклюзив 27 октября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Актриса сериала
Актриса Екатерина Вайвала
пресс-служба канала СТБ

В эту среду, 28 октября в 20:15, зрители телеканала СТБ увидят премьеру 4-серийной мелодрамы «Любовница в наследство» производства кинокомпании Star Media.

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Сериал "Любовница в наследство" расскажет жизненную историю о любви, предательстве и преодолении трудностей. В эксклюзивном интервью актриса Екатерина Вайвала рассказала о своей роли в мелодраме и самом сложном съемочном дне.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Татьяны. Последние пятнадцать лет женщина жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним погожим вечером ей сообщили, что ее муж Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное – у Олега, как бы это фантастически ни звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное...

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Актрисе Екатерине Вайвале достался яркий персонаж – Карина. По сюжету, она выросла в поселке вдали от столицы. Девушка наделена решительным характером и деловой хваткой. Это именно она «подцепила» столичного бизнесмена в надежде на успешное и выгодное замужество.

Екатерина, расскажите о своей роли в сериале «Любовница в наследство». Чем она вас зацепила?

– У Карины многому можно поучиться. Она сильная и волевая. Что бы ни происходило, она из любой ситуации найдет выход и добьется желаемого. Карина находится в интересном положении, но наличие уже внушительного животика не мешает ей уверенно двигаться к намеченным целям.

Вы отмечали, что это ваша первая сериальная «беременность»?

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– Так и есть, это мой первый подобный опыт в сериалах (улыбается). Ранее мне приходилось лишь один раз в театре играть беременную 17-летнюю девочку, которая рожает и оставляет в роддоме ребенка. А в сериале самым страшным мне казался день, когда нужно было снимать сами роды. Но оказалось, все не так страшно. А моментами было даже смешно (улыбается). Посмотрим, как это будет выглядеть на экране.

Какой съемочный день запомнился наибольше?

– У нас все дни были запоминающимися и насыщенными! С теплом вспоминаю команду, с которой мы творили, шутили и очень здорово проводили съемочный процесс.

Почему, по вашему мнению, зрителям стоит посмотреть сериал «Любовница в наследство»?

– Это будет что-то очень интересное! Мы создавали сериал с любовью и вдохновением. Отдельно хочу отметить хороший и незаезженный сценарий – зрителей ждет много неожиданных моментов.

Ваши ТОП фильмов и сериалов. Что посоветуете посмотреть читателям?

– За последнее время самым запоминающимся для меня был сериал «Дрянь». Крутой сценарий и актерская игра. В нем сложилось все! Также сейчас смотрю на фоне «Как избежать наказания за убийство».

Смотрите сериал «Любовница в наследство» в эту среду, 28 октября в 20:15, на телеканале СТБ.  

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