Актриса сериала "Любовница в наследство" Екатерина Вайвала: Самым страшным казался день, когда нужно было снимать роды
В эту среду, 28 октября в 20:15, зрители телеканала СТБ увидят премьеру 4-серийной мелодрамы «Любовница в наследство» производства кинокомпании Star Media.
Сюжет сериала разворачивается вокруг Татьяны. Последние пятнадцать лет женщина жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним погожим вечером ей сообщили, что ее муж Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное – у Олега, как бы это фантастически ни звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное...
Екатерина, расскажите о своей роли в сериале «Любовница в наследство». Чем она вас зацепила?
– У Карины многому можно поучиться. Она сильная и волевая. Что бы ни происходило, она из любой ситуации найдет выход и добьется желаемого. Карина находится в интересном положении, но наличие уже внушительного животика не мешает ей уверенно двигаться к намеченным целям.
Вы отмечали, что это ваша первая сериальная «беременность»?
Какой съемочный день запомнился наибольше?
– У нас все дни были запоминающимися и насыщенными! С теплом вспоминаю команду, с которой мы творили, шутили и очень здорово проводили съемочный процесс.
Почему, по вашему мнению, зрителям стоит посмотреть сериал «Любовница в наследство»?
– Это будет что-то очень интересное! Мы создавали сериал с любовью и вдохновением. Отдельно хочу отметить хороший и незаезженный сценарий – зрителей ждет много неожиданных моментов.
Ваши ТОП фильмов и сериалов. Что посоветуете посмотреть читателям?
– За последнее время самым запоминающимся для меня был сериал «Дрянь». Крутой сценарий и актерская игра. В нем сложилось все! Также сейчас смотрю на фоне «Как избежать наказания за убийство».
Смотрите сериал «Любовница в наследство» в эту среду, 28 октября в 20:15, на телеканале СТБ.