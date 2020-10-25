Не работой единой: актеры сериала "Швидка" рассказали о любимых хобби

У каждого из нас есть хобби. Любимое занятие вне работы – это возможность отдохнуть, переключиться и наполниться позитивными эмоциями. Актеры в этом плане – не исключение.

Несмотря на сумасшедший график съемок, они находят время на занятия для души. Мы расспросили у актеров сериала «Швидка» на канале НЛО TV – Геннадия Василенко, Ярослава Геруса, Надежды Хильской, Назария Кошарского и Ильи Прокопива – чему они посвящают свои свободные часы?

Геннадий Василенко: в последнее время увлекся украинской историей

Изучение истории Украины могу смело назвать своим хобби. В наше время мы имеем доступ ко множеству материалов, касающихся становления украинской нации. Я, как и многие мои сверстники, изучал школьную историю по оскверненным Советским режимом фактам. Поэтому сейчас восторженно занимаюсь самообразованием.

Геннадий Василенко / пресс-служба

Ярослав Герус: играю на гитаре – на потеху себе и соседям

Я в свободное время подключаю гитару к комбоусилителю и играю на потеху себе и соседям. Играть особо не умею, но очень люблю. Очень нравится мне гитара. Особенно – электро. Особенно, с эффектом перегруза. Играешь самый простенький риф и наблюдаешь, какие образы под него рождаются. Иногда – это дикая хищная кошка, словно барс или тигр бежит по снегу. Иногда – маневренный бомбардировщик атакует объект.

Ярослав Герус / пресс-служба

Надежда Хильская: очень люблю петь!

Сначала пение было просто увлечением. Но постепенно из хобби переросло в профессию и, как следствие, – работу. Я параллельно работала в театре и пела в ночном клубе! А потом еще и частные уроки по вокалу давала. Очень люблю видеть результат работы с учениками. Кайфовать от того, как они раскрывают возможности своего голоса и удивляются от того, на что они способны. А какой кайф петь для аудитории, которая тебе подпевает хором... Чувства непередаваемые!

Надежда Хильская / пресс-служба

Назарий Кошарский: интересуюсь оружием

Вне актерства меня интересует оружие. Но вы не подумайте: я, конечно, за спокойствие и за мир. Но есть что-то такое, что меня интересует в этом – это и холодное оружие, и огнестрельное. Люблю пофехтовать со знакомым на мечах или шпагах. Также люблю поиграть в страйкбол, или пострелять в тире. Кстати, недавно ходили с Ярославом Герусом в тир стрелять, и я вам скажу: ничто так не расслабляет и не отвлекает от ненужных мыслей, как стрельба. У меня уже собралась небольшая коллекция за это время: есть пара шпаг, меч, сабля, нунчаки, пара ножей, несколько пневматических пистолетов и страйкбольный автомат.

Назарий Кошарский / пресс-служба

Илья Прокопив: у меня с детства фанатизм к рыбалке

Для меня рыбалка – это даже не хобби, а стиль жизни. Помню, как в школе зарабатывал первые средства и тратил их на диски с видео о рыбалке. Пересматривал их сотни раз, коллекция обучающих дисков до сих пор лежит у меня дома в Высокополье, Херсонской области, где и начались мои выезды на рыбалку.

Все детство постоянно просил своего дядю взять меня на рыбалку. Особенно любил, как и сейчас, ездить с ночевкой, чтобы был костер, уха на костре, сало и лук. Я даже дважды отправлял фото в рыболовный журнал, и мои фото публиковали. С первого раза выиграл очень крутую поплавочную удочку. Помню то чувство, когда в мой день рождения, 13 сентября, нашел в почтовом ящике журнал: открываю, а там я – победитель конкурса.

Смотря на все эти диски, всегда мечтал иметь у себя такие же снасти, аксессуары, чехлы и коробочки, но возможности их покупать не было. Конечно, какие-то штуки были, но не такие, о которых я мечтал. Когда уже стал самостоятельным, начал себя баловать покупкой дорогих рыболовных принадлежностей.

Илья Прокопив / пресс-служба

Рыбалку люблю всех видов, ведь каждая отличается и по-своему дает свой азарт. Без цели поймать много рыбы, хочется одну, но трофей. Поэтому денег за десять лет на рыбалку потратил, как на какую-то старую машину. Для меня рыбалка – лучше любого отдыха. Я не поеду на море, а лучше возьму палатку, кресло и поеду дня на четыре в водоем – рыбачить и готовить на костре какие-то вкусные рыбные блюда. Когда-то с коллегой и другом Ярославом Герусом ездили на рыбалку даже с ночевкой, но это очень смешная и длинная история. Потому в те приключения поехали не Илюха с Яриком – а Жорик и Гена (герои сериала «Швидка», – ред.). Сейчас рыбалка занимает в моей жизни далеко не последнее место. Всем, кто также любит это дело, желаю – «Ни хвоста, ни чешуи»!