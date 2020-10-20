Актер сериала "Швидка" Геннадий Василенко рассекретил любимые романтические места
Актер Геннадий Василенко, сыгравший доктора Шульгу в сериале «Швидка» на канале НЛО TV, только на экране выглядит циничным скептиком.
Если говорить о романтических местах, то я, пожалуй, не эксперт, – говорит Геннадий. – Не могу сказать, что именно то или иное место больше подходит для романтики. Здесь нужно смотреть на предпочтения каждого человека в паре по отдельности. Моя любимая, например, очень любит гулять по городу, и эту любовь передает мне.
По словам актера, он очень любит прогулки по столице. Но место прогулок – не самое важное в создании романтической атмосферы.
Мы любим Киев, он для нас сплошь романтичный. Например, Подол прекрасный в любое время года. Бывает, целый день гуляешь по улицам, останавливаясь отдохнуть в различных подольских кафе, – считает Геннадий. – Если говорить именно об осени и последних теплых днях, то, конечно, приходят в голову парки и скверы. Парк Наталка, Мариинский парк, Владимирская горка, Гидропарк и Труханов остров. Если ты с любимым человеком, романтика вас сопровождает на каждой прогулке. И здесь не имеет значения, в каком ты городе, и даже в какой стране.
Напомним,