Актер сериала "Швидка" Геннадий Василенко рассекретил любимые романтические места

Эксклюзив 20 октября 2020 23:40 Юлия Крутиева
Актер сериала
Актер сериала "Швидка" Геннадий Василенко рассекретил любимые романтические места
пресс-служба

Актер Геннадий Василенко, сыгравший доктора Шульгу в сериале «Швидка» на канале НЛО TV, только на экране выглядит циничным скептиком.

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Геннадий Василенко признается, что хоть и не может назвать себя 100% романтиком – он знает, в чем главный секрет романтических прогулок.

Если говорить о романтических местах, то я, пожалуй, не эксперт, – говорит Геннадий. – Не могу сказать, что именно то или иное место больше подходит для романтики. Здесь нужно смотреть на предпочтения каждого человека в паре по отдельности. Моя любимая, например, очень любит гулять по городу, и эту любовь передает мне.

По словам актера, он очень любит прогулки по столице. Но место прогулок – не самое важное в создании романтической атмосферы.

Мы любим Киев, он для нас сплошь романтичный. Например, Подол прекрасный в любое время года. Бывает, целый день гуляешь по улицам, останавливаясь отдохнуть в различных подольских кафе, – считает Геннадий. – Если говорить именно об осени и последних теплых днях, то, конечно, приходят в голову парки и скверы. Парк Наталка, Мариинский парк, Владимирская горка, Гидропарк и Труханов остров. Если ты с любимым человеком, романтика вас сопровождает на каждой прогулке. И здесь не имеет значения, в каком ты городе, и даже в какой стране.

Напомним,

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