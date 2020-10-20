Экс-супруга звезды "Спасателей Малибу" нашлась спустя 2 года: теледива бомжует

Бывшая жена звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона, Лони Уиллисон, наконец-то нашлась.

Бывшую модель Лони Уиллисон в 2012 году вышла замуж за актера культового сериала "Спасатели Малибу" Джереми Джексона. Однако теплые отношения паре сохранить не удалось. Постоянные ссоры разрушили их брак.

В 2016 году у Лони случился нервный срыв. Красотка, которая некогда блистала на обложках модного глянца, потеряла все: работу, квартиру, машину и в конце-концов осталась на улице.

Уиллисон подсела на наркотики и отказывалась от любой помощи друзей и знакомых. Они же, в свою очередь, предлагали оплатить ей курс реабилитации в центре.

Спустя некоторое время Лони пропала и вовсе. И вот недавно ее заметили в Лос-Анджелесе. Женщина стала бомжом. Она собирает хлам по мусорным бакам, в них же находит себе и еду.

От любой помощи, которая ей вновь была предложена, Лони отказывается. Говорит, что ее все устраивает и ни в чем не нуждается.

Напомним,