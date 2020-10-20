Экс-супруга звезды "Спасателей Малибу" нашлась спустя 2 года: теледива бомжует
Бывшая жена звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона, Лони Уиллисон, наконец-то нашлась.
В 2016 году у Лони случился нервный срыв. Красотка, которая некогда блистала на обложках модного глянца, потеряла все: работу, квартиру, машину и в конце-концов осталась на улице.
Уиллисон подсела на наркотики и отказывалась от любой помощи друзей и знакомых. Они же, в свою очередь, предлагали оплатить ей курс реабилитации в центре.
От любой помощи, которая ей вновь была предложена, Лони отказывается. Говорит, что ее все устраивает и ни в чем не нуждается.
Напомним,