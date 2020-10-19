Ведущая Татьяна Высоцкая отмечает 15 лет работы в "Вікна-новини"

19 октября 2020 21:50 Юлия Крутиева
Ведущая Татьяна Высоцкая отмечает 15 лет работы в
Ведущая Татьяна Высоцкая
пресс-служба канала СТБ

Этой осенью ведущая информационно-аналитической программы "Вікна-новини" Татьяна Высоцкая отмечает значимую дату – 15 лет, как она ведет новости на СТБ.

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Почему Татьяна Высоцкая остается преданной «Вікнам» все эти годы и что в них ценит – читайте в материале.

«Вікна» – це третина мого життя. Становлення, розвиток, завжди актуальність і, звісно, – сім'я, – рассказала ведущая. – Причому буквально – мій чоловік працює випусковим редактором. І працюючи тут, я народила доньку. З 25 років існування «Вікон» я 15 років їх веду, так що для мене це усвідомлена і величезна відповідальність. Я прийшла в «Вікна», маючи за плечима 8-річний новинний досвід, але ведення, сам формат і атмосфера – зробили мене тією, ким я є зараз.

Ведущая Татьяна Высоцкая отмечает 15 лет работы в "Вікна-новини" / пресс-служба

Саме тут я визріла і усвідомлено відбулася, принаймні, так мені здається. «Вікна-новини» – це особливий світ. Я справді вважаю, що наша редакція у всі часи – професійна, особлива і добірна, а це саме те, що мені потрібно, – поделилась Татьяна Высоцкая. – Дякую усім, хто був і є поруч, учив і учить, простягав і простягає руку. І дякую долі, що завдяки удачі, наполегливості і праці – мрії таки збуваються! Не знаю, що буде далі, але радію, що зі мною відбулася і відбувається ця нервова, іноді відчайдушна, але така яскрава телеказка.

Напомним, помимо «Вікон» Высоцкая ведет на СТБ ток-шоу «Таємниці ДНК».

Смотрите программу «Вікна-новини» с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00 на СТБ.

Напомним,

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