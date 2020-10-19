Ведущая Татьяна Высоцкая отмечает 15 лет работы в "Вікна-новини"
Этой осенью ведущая информационно-аналитической программы "Вікна-новини" Татьяна Высоцкая отмечает значимую дату – 15 лет, как она ведет новости на СТБ.
«Вікна» – це третина мого життя. Становлення, розвиток, завжди актуальність і, звісно, – сім'я, – рассказала ведущая. – Причому буквально – мій чоловік працює випусковим редактором. І працюючи тут, я народила доньку. З 25 років існування «Вікон» я 15 років їх веду, так що для мене це усвідомлена і величезна відповідальність. Я прийшла в «Вікна», маючи за плечима 8-річний новинний досвід, але ведення, сам формат і атмосфера – зробили мене тією, ким я є зараз.
Саме тут я визріла і усвідомлено відбулася, принаймні, так мені здається. «Вікна-новини» – це особливий світ. Я справді вважаю, що наша редакція у всі часи – професійна, особлива і добірна, а це саме те, що мені потрібно, – поделилась Татьяна Высоцкая. – Дякую усім, хто був і є поруч, учив і учить, простягав і простягає руку. І дякую долі, що завдяки удачі, наполегливості і праці – мрії таки збуваються! Не знаю, що буде далі, але радію, що зі мною відбулася і відбувається ця нервова, іноді відчайдушна, але така яскрава телеказка.
Напомним, помимо «Вікон» Высоцкая ведет на СТБ ток-шоу «Таємниці ДНК».
Смотрите программу «Вікна-новини» с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00 на СТБ.
Напомним,