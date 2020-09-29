Татьяне Высоцкой - 43: самые интересные факты о ведущей
29 сентября ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая отмечает день рождения. В праздничный день делимся интересными фактами об имениннице.
В детстве я была не телевизионщиком, а газетчиком. Отец работал в газете, научил меня составлять макет, размещать фото и публикации на полосе, подарил драгоценности – металлические буквы из типографии. Это был мой клад (улыбается).
Мое первое образование – медицинская сестра. Это часто помогало мне в жизни.
Первая работа с первой зарплатой были на Херсонском телевидении – еженедельное ведение по телефону прямого эфира. Я записывала вопросы к гостю в студии. Зарабатывала, кажется, гривен сорок в месяц (улыбается).
Была журналисткой новостной программы «Репортер», ведущей медицинского проекта «Спросите у доктора», двух сезонов пост-шоу «Зважені та щасливі». Очень интересный и ценный опыт. Начиная от ведения такого формата, к умению выстоять целый день на каблуках 12-ти сантиметров (улыбается).
Осенью 2019-го я стала ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК». Это проект о самом важном для каждого из нас — о наших корнях, о роде, об истине