Татьяне Высоцкой - 43: самые интересные факты о ведущей

29 сентября 2020 17:20 Юлия Крутиева
Татьяне Высоцкой - 43: самые интересные факты о ведущей
Ведущая Татьяна Высоцкая
пресс-служба канала СТБ

29 сентября ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая отмечает день рождения. В праздничный день делимся интересными фактами об имениннице.

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Известная украинская телеведущая, журналист, жена и мама Татьяна Высоцкая рассказывает, что любовь к профессии ей прививали с детства…

В детстве я была не телевизионщиком, а газетчиком. Отец работал в газете, научил меня составлять макет, размещать фото и публикации на полосе, подарил драгоценности – металлические буквы из типографии. Это был мой клад (улыбается).

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ
У меня требовательные родители. В школе я любила писать сочинения. Гуманитарные предметы давались легко, но  после папиной проверки домашние задания приходилось переписывать трижды. Теперь уже я, почему-то, так же тщательно проверяю произведения детей (улыбается).

Мое первое образование – медицинская сестра. Это часто помогало мне в жизни.

Первая работа с первой зарплатой были на Херсонском телевидении – еженедельное ведение по телефону прямого эфира. Я записывала вопросы к гостю в студии. Зарабатывала, кажется, гривен сорок в месяц (улыбается). 

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Пробы в «Вікна-новини» прошла с первого раза. В процессе научилась многому, и до сих пор шлифую каждое слово, движение и эмоцию. Новости – это ювелирная работа. В октябре будет 15 лет моих Вікон, чего только не было за это время! 

Была журналисткой новостной программы «Репортер», ведущей медицинского проекта «Спросите у доктора», двух сезонов пост-шоу «Зважені та щасливі». Очень интересный и ценный опыт. Начиная от ведения такого формата, к умению выстоять целый день на каблуках 12-ти сантиметров (улыбается).

Осенью 2019-го я стала ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК». Это проект о самом важном для каждого из нас — о наших корнях, о роде, об истине

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ
Была соавтором проекта СТБ о сильных духом людях, отдавших жизнь за независимость Украины — «Нескорені. Василь Стус», снятого каналом  ко Дню независимости Украины в 2016-м. Очень горжусь опытом.

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Свободное время люблю проводить с семьей на природе, вязать и вышивать. Наша главная традиция – семейные ужины», - рассказывает именинница.

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ
Напомним,

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