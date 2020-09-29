Татьяне Высоцкой - 43: самые интересные факты о ведущей

29 сентября ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая отмечает день рождения. В праздничный день делимся интересными фактами об имениннице.

Известная украинская телеведущая, журналист, жена и мама Татьяна Высоцкая рассказывает, что любовь к профессии ей прививали с детства…

В детстве я была не телевизионщиком, а газетчиком. Отец работал в газете, научил меня составлять макет, размещать фото и публикации на полосе, подарил драгоценности – металлические буквы из типографии. Это был мой клад (улыбается).

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ

У меня требовательные родители. В школе я любила писать сочинения. Гуманитарные предметы давались легко, но после папиной проверки домашние задания приходилось переписывать трижды. Теперь уже я, почему-то, так же тщательно проверяю произведения детей (улыбается).

Мое первое образование – медицинская сестра. Это часто помогало мне в жизни.

Первая работа с первой зарплатой были на Херсонском телевидении – еженедельное ведение по телефону прямого эфира. Я записывала вопросы к гостю в студии. Зарабатывала, кажется, гривен сорок в месяц (улыбается).

Пробы в «Вікна-новини» прошла с первого раза. В процессе научилась многому, и до сих пор шлифую каждое слово, движение и эмоцию. Новости – это ювелирная работа. В октябре будет 15 лет моих Вікон, чего только не было за это время!

Была журналисткой новостной программы «Репортер», ведущей медицинского проекта «Спросите у доктора», двух сезонов пост-шоу «Зважені та щасливі». Очень интересный и ценный опыт. Начиная от ведения такого формата, к умению выстоять целый день на каблуках 12-ти сантиметров (улыбается).

Осенью 2019-го я стала ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК». Это проект о самом важном для каждого из нас — о наших корнях, о роде, об истине

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ

Была соавтором проекта СТБ о сильных духом людях, отдавших жизнь за независимость Украины — «Нескорені. Василь Стус», снятого каналом ко Дню независимости Украины в 2016-м. Очень горжусь опытом.

Свободное время люблю проводить с семьей на природе, вязать и вышивать. Наша главная традиция – семейные ужины», - рассказывает именинница.

Ведущая Татьяна Высоцкая / пресс-служба канала СТБ

Напомним,