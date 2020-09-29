48-летняя Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась ради рекламы масла для тела

Актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз удивила публику.

Поклонники Гвинет Пэлтроу уже давно привыкли, что актриса время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Гвинет Пэлтроу очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом фотографа Пэлтроу снялась полностью обнаженной. На такой шаг актриса решилась ради продвижения нового масла для тела собственного бренда.

Актриса Гвинет Пэлтроу

Фотосессию 48-летняя Гвинет, по всей видимости, сделала во дворе своего особняка, а роль фотографа на себя примерил ее муж – режиссер Брэд Фэлчак.

На мне нет ничего, кроме моего сегодняшнего праздничного костюма... – пишет Гвинет в комментариях под снимком. – Огромное спасибо всем за поздравления с днем рождения – и спасибо удивительному, совершенно новому маслу для тела за то, что заставил меня думать, что я все еще могу сниматься обнаженной.

Напомним,