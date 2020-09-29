48-летняя Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась ради рекламы масла для тела

29 сентября 2020 13:40 Юлия Крутиева
48-летняя Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась ради рекламы масла для тела
Актриса Гвинет Пэлтроу
instagram.com/gwynethpaltrow

Актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз удивила публику.

Читайте такжеКатя Бужинская призналась, что у мужа сложные отношения с ее старшей дочерью
Поклонники Гвинет Пэлтроу уже давно привыкли, что актриса время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Гвинет Пэлтроу очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом фотографа Пэлтроу снялась полностью обнаженной. На такой шаг актриса решилась ради продвижения нового масла для тела собственного бренда.

Актриса Гвинет Пэлтроу
Читайте такжеАктер Виктор Жданов снялся в сериале "Сага" вместе с женой
Фотосессию 48-летняя Гвинет, по всей видимости, сделала во дворе своего особняка, а роль фотографа на себя примерил ее муж – режиссер Брэд Фэлчак.

На мне нет ничего, кроме моего сегодняшнего праздничного костюма... – пишет Гвинет в комментариях под снимком. – Огромное спасибо всем за поздравления с днем рождения – и спасибо удивительному, совершенно новому маслу для тела за то, что заставил меня думать, что я все еще могу сниматься обнаженной.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Гвинет Пэлтроу социальные сети пикантные фото откровенные фото голые звезды новости голливудские звезды

Материалы по теме

Рианна блеснула пышным бюстом в кружевном нижнем белье
Новости

Рианна блеснула пышным бюстом в кружевном нижнем белье
Гороскоп на 30 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике
Психология

О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике
Аманда Сейфрид во второй раз стала мамой
Новости

Аманда Сейфрид во второй раз стала мамой

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK