48-летняя Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась ради рекламы масла для тела
Актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз удивила публику.
Но в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Гвинет Пэлтроу очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.
Перед объективом фотографа Пэлтроу снялась полностью обнаженной. На такой шаг актриса решилась ради продвижения нового масла для тела собственного бренда.
На мне нет ничего, кроме моего сегодняшнего праздничного костюма... – пишет Гвинет в комментариях под снимком. – Огромное спасибо всем за поздравления с днем рождения – и спасибо удивительному, совершенно новому маслу для тела за то, что заставил меня думать, что я все еще могу сниматься обнаженной.
Напомним,