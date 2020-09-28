Актер Виктор Жданов снялся в сериале "Сага" вместе с женой

5 октября в 21:00 на канале Украина состоится премьера эпохального сериала "Сага", который охватывает 100 лет истории украинского народа.

В центре сюжета окажется семья владельца скотобойни Ильи Козака, которого сыграл популярный актер Виктор Жданов. Интересно, что его супругу в сериале «Сага» воплотила известная актриса Елена Хохлаткина, с которой Виктор уже много лет женат и воспитывает двоих детей.

По словам актера, играть семейную пару с собственной женой – одно удовольствие:

Мне классно. Мы профессионально относимся к своей работе, как бы это громко ни звучало. Подсказываем друг другу, говорим. У меня нет никаких неудобств или сложностей. Наоборот – даже интересно передать отношения в другую эпоху.

Актер сериала Сага Виктор Жданов / пресс-служба

У актера по-настоящему творческая семья. Супруга – народная артистка Украины Елена Хохлаткина, сам он – заслуженный артист и двукратный обладатель премии «Золота дзиґа». У таких талантливых родителей не менее талантливые и дети. Старшая дочь – 27-летняя актриса Оксана Жданова, хорошо известная зрителям канала «Украина» по главным ролям в сериалах «Судья» и «Дворняжка Ляля», а младший сын как раз овладевает профессией кинооператора.

Вообще, когда дети выбирали будущую профессию, мы с женой советовали им (в актерство – ред.) не идти. Потому что тогда она не была такая яркая, не переливалась такими красками. Сейчас мое мнение изменилось. Дочь служит в том же театре, где и я – на левом берегу Днепра. Сыну 20 лет, он выбрал профессию кино-, телеоператора, сейчас учится. Дай Бог, чтобы ему все удалось,

– рассказал актер, воплотивший роль Ильи Козака в сериале «Сага» на канале «Украина».

Как сообщалось ранее, в съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна – от мировых войн и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,