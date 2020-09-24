Актриса сериала Сага Лилия Цвеликова рассказала, как ей удалось точно передать образ девушки военного времени

5 октября в 21:00 состоится премьера первой серии эпохального сериала "Сага" канала Украина. Актриса Лилия Цвеликова на экране точно передала образ девушки военного времени.

Актриса сериала "Сага" Лилия Цвеликова рассказала об интересном опыте, который она получила во время съемок.

В жизни я приверженец sport casual. Мне важно, чтобы были свобода, удобство и комфорт. Но на самом деле мне было очень любопытно попробовать такое перевоплощение в «Саге». Когда приезжаешь на площадку, заходишь к художникам по костюмам, тебя переодевают, гримируют, делают прическу…И затем ты выходишь совершенно другой, – сказала актриса во время интервью для канала «Украина». – Восхищение модой того времени меняло ощущение себя: ты начинаешь по-другому двигаться и говорить. Это на самом деле очень помогало. Когда принимаешь художественное решение персонажа, тогда получается органично жить в его времени.

Актриса сериала Сага Лилия Цвеликова / пресс-служба канала Украина

Лилия Цвеликова рассказала о своей героине в сериале «Сага».

Богдана – старшая сестра семейства Козаков. Она любимица отца. Во многом моя героиня будет наставницей для младших братьев. Так получилось, что одно из событий в жизни Богданы определило ее жизненный путь: она решила помогать людям,

– приоткрыла тайну актриса.

В «Саге» показано то время, когда в Украине менялась власть, поэтому актеры невольно вспоминали истории из жизни своих близких.

Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. К сожалению, я очень мало знаю о судьбе семьи в те годы, – прокомментировала Лилия Цвеликова. – Прабабушка рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызывало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и постараться выжить в тот непростой период.

В съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Для сериала создали более 500 костюмов, из которых 100 единиц военной униформы, которые костюмеры создавали вместе с реконструкторами.

Сериал Сага / пресс-служба канала Украина

Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,