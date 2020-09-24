Актриса сериала Сага Лилия Цвеликова рассказала, как ей удалось точно передать образ девушки военного времени
5 октября в 21:00 состоится премьера первой серии эпохального сериала "Сага" канала Украина. Актриса Лилия Цвеликова на экране точно передала образ девушки военного времени.
В жизни я приверженец sport casual. Мне важно, чтобы были свобода, удобство и комфорт. Но на самом деле мне было очень любопытно попробовать такое перевоплощение в «Саге». Когда приезжаешь на площадку, заходишь к художникам по костюмам, тебя переодевают, гримируют, делают прическу…И затем ты выходишь совершенно другой, – сказала актриса во время интервью для канала «Украина». – Восхищение модой того времени меняло ощущение себя: ты начинаешь по-другому двигаться и говорить. Это на самом деле очень помогало. Когда принимаешь художественное решение персонажа, тогда получается органично жить в его времени.
Лилия Цвеликова рассказала о своей героине в сериале «Сага».
Богдана – старшая сестра семейства Козаков. Она любимица отца. Во многом моя героиня будет наставницей для младших братьев. Так получилось, что одно из событий в жизни Богданы определило ее жизненный путь: она решила помогать людям,– приоткрыла тайну актриса.
В «Саге» показано то время, когда в Украине менялась власть, поэтому актеры невольно вспоминали истории из жизни своих близких.
Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. К сожалению, я очень мало знаю о судьбе семьи в те годы, – прокомментировала Лилия Цвеликова. – Прабабушка рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызывало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и постараться выжить в тот непростой период.
В съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Для сериала создали более 500 костюмов, из которых 100 единиц военной униформы, которые костюмеры создавали вместе с реконструкторами.
В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.
Премьера сериала «Сага» состоится 5 октября в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,