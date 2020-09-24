Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности
Певец MONATIK вместе с женой Ириной явно не собираются прощаться с летом.
Одни из таких – певец MONATIK вместе со своей супругой Ириной, которые несколько дней назад отправились на отдых в еще солнечную и теплую Турцию.
На своих страницах в социальных сетях супруги активно делаться снимками с отдыха. Само собой, Ирина не опустила возможности продемонстрировать публике свою фигуру.
Роскошность своего тела Ирина продемонстрировала с помощью фотографии, на которой она позирует в изумрудном сплошном купальнике.
Наш отдых близится к завершению. Мы счастливы, что все-таки удалось ненадолго вырваться на море с семьей и друзьями, - пишет в комментариях под снимком Ирина. - Мы перезагрузились и готовы приступать к любимой работе.
Напомним,