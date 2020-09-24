Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности

24 сентября 2020 18:35 Юлия Крутиева
Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности
Жена Димы Монатика Ирина
instagram.com/irinamonatik

Певец MONATIK вместе с женой Ириной явно не собираются прощаться с летом.

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Несмотря на нависающую угрозу заразиться коронавирусом, украинские знаменитости не отказывают в себе в удовольствии отдохнуть за границей.

Одни из таких – певец MONATIK вместе со своей супругой Ириной, которые несколько дней назад отправились на отдых в еще солнечную и теплую Турцию.

На своих страницах в социальных сетях супруги активно делаться снимками с отдыха. Само собой, Ирина не опустила возможности продемонстрировать публике свою фигуру.

Роскошность своего тела Ирина продемонстрировала с помощью фотографии, на которой она позирует в изумрудном сплошном купальнике.

Наш отдых близится к завершению. Мы счастливы, что все-таки удалось ненадолго вырваться на море с семьей и друзьями, - пишет в комментариях под снимком Ирина. - Мы перезагрузились и готовы приступать к любимой работе.

Жена Димы Монатика Ирина / instagram.com/irinamonatik
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В комментариях под снимком поклонники Ирины разделились на два лагеря. Кто демонстрировал свою восхищенность образом женщины, а как-то предположения, что она может быть беременна третьим ребенком.

Напомним,

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