Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

24 сентября 2020 11:10 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Шоумен Дима Коляденко
пресс-служба канала СТБ

В выпуске проекте «Неймовірна правда про зірок» на СТБ известный шоумен Дмитрий Коляденко прокомментировал самые запрашиваемые в Сети вопросы о себе.

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Правда ли, что секс помог Дмитрию Холоденко похудеть, действительно ли его экс-возлюбленная Ирина Билык подарила ему дорогую машину и многое другое!

Певец, шоумен и хореограф откровенно ответил на провокационные вопросы о себе. Несколько самых интересных – в материале.

1. Запрос «Дмитрий Коляденко – гей»

«Я хотел стать геем, но женщины победили, потому что я больше люблю женщин.

2. Запрос «Дмитрий Коляденко похудел, занимаясь сексом»

В 14 лет я поступил в театральный вуз города Днепропетровска, я был полным. Как-то моя первая девушка попросила меня принести ей валидол, голова болела ночью, и она меня в койку уложила (улыбается). У меня теперь валидол по жизни с собой, даже сейчас есть в кармане.

Занимаюсь сексом каждый день. Я себя не хвалю. Понял, что это рецепт для похудения. Надо чаще заниматься сексом, и тогда ты будешь худой, красивый, молодой.

Шоумен Дима Коляденко / пресс-служба

3. Запрос «Дмитрий Коляденко получил дорогой подарок от Ирины Билык»

Билычка всем говорила, что мне машину подарила. Не подарила, она мне дала деньги на первый взнос. Я шесть лет ходил в банк, носил каждый месяц взнос за машину.

4. Запрос «Билык: Коляденко резал картины и хватал меня за волосы»

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Ревность меня погубила – это правда.  Моя ревность ужасна! Я не доверял, контролировал, залазил в телефоны, рушил, громил, я уже был злой, как волк в клетке. Я рушил рестораны, бил посуду, резал картины Гапчинской, резал Билычке платья. Вел себя как сумасшедший идиот.

5. Запрос «Дмитрий Коляденко поднимал руку на Ирину Билык»

Никогда не бил Билык, никогда. Недавно Билычка сказала в каком-то интервью, что Дима меня бил. Я ей перезваниваю и говорю: «Слушай, а давай вспомним. Ты чего на меня наклепы делаешь? Я тебя никогда не бил! Я рушил твою квартиру – это правда. Выбрасывал с 13 этажа диван – это правда. Но никогда не поднимал на тебя руку», - рассказывает Коляденко.

Смотрите полную версию ответов Дмитрия Коляденко в выпуске проекта. А также не пропустите актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд – по субботам, в 9:30 на СТБ!

Напомним,

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