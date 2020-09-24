Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
В выпуске проекте «Неймовірна правда про зірок» на СТБ известный шоумен Дмитрий Коляденко прокомментировал самые запрашиваемые в Сети вопросы о себе.
Певец, шоумен и хореограф откровенно ответил на провокационные вопросы о себе. Несколько самых интересных – в материале.
1. Запрос «Дмитрий Коляденко – гей»
«Я хотел стать геем, но женщины победили, потому что я больше люблю женщин.
2. Запрос «Дмитрий Коляденко похудел, занимаясь сексом»
В 14 лет я поступил в театральный вуз города Днепропетровска, я был полным. Как-то моя первая девушка попросила меня принести ей валидол, голова болела ночью, и она меня в койку уложила (улыбается). У меня теперь валидол по жизни с собой, даже сейчас есть в кармане.
Занимаюсь сексом каждый день. Я себя не хвалю. Понял, что это рецепт для похудения. Надо чаще заниматься сексом, и тогда ты будешь худой, красивый, молодой.
3. Запрос «Дмитрий Коляденко получил дорогой подарок от Ирины Билык»
Билычка всем говорила, что мне машину подарила. Не подарила, она мне дала деньги на первый взнос. Я шесть лет ходил в банк, носил каждый месяц взнос за машину.
4. Запрос «Билык: Коляденко резал картины и хватал меня за волосы»
5. Запрос «Дмитрий Коляденко поднимал руку на Ирину Билык»
Никогда не бил Билык, никогда. Недавно Билычка сказала в каком-то интервью, что Дима меня бил. Я ей перезваниваю и говорю: «Слушай, а давай вспомним. Ты чего на меня наклепы делаешь? Я тебя никогда не бил! Я рушил твою квартиру – это правда. Выбрасывал с 13 этажа диван – это правда. Но никогда не поднимал на тебя руку», - рассказывает Коляденко.
Смотрите полную версию ответов Дмитрия Коляденко в выпуске проекта. А также не пропустите актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд – по субботам, в 9:30 на СТБ!
Напомним,