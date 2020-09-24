Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

В выпуске проекте «Неймовірна правда про зірок» на СТБ известный шоумен Дмитрий Коляденко прокомментировал самые запрашиваемые в Сети вопросы о себе.

Правда ли, что секс помог Дмитрию Холоденко похудеть, действительно ли его экс-возлюбленная Ирина Билык подарила ему дорогую машину и многое другое!

Певец, шоумен и хореограф откровенно ответил на провокационные вопросы о себе. Несколько самых интересных – в материале.

1. Запрос «Дмитрий Коляденко – гей»

«Я хотел стать геем, но женщины победили, потому что я больше люблю женщин.

2. Запрос «Дмитрий Коляденко похудел, занимаясь сексом»

В 14 лет я поступил в театральный вуз города Днепропетровска, я был полным. Как-то моя первая девушка попросила меня принести ей валидол, голова болела ночью, и она меня в койку уложила (улыбается). У меня теперь валидол по жизни с собой, даже сейчас есть в кармане.

Занимаюсь сексом каждый день. Я себя не хвалю. Понял, что это рецепт для похудения. Надо чаще заниматься сексом, и тогда ты будешь худой, красивый, молодой.

Шоумен Дима Коляденко / пресс-служба

3. Запрос «Дмитрий Коляденко получил дорогой подарок от Ирины Билык»

Билычка всем говорила, что мне машину подарила. Не подарила, она мне дала деньги на первый взнос. Я шесть лет ходил в банк, носил каждый месяц взнос за машину.

4. Запрос «Билык: Коляденко резал картины и хватал меня за волосы»

5. Запрос «Дмитрий Коляденко поднимал руку на Ирину Билык»

Ревность меня погубила – это правда. Моя ревность ужасна! Я не доверял, контролировал, залазил в телефоны, рушил, громил, я уже был злой, как волк в клетке. Я рушил рестораны, бил посуду, резал картины Гапчинской, резал Билычке платья. Вел себя как сумасшедший идиот.

Никогда не бил Билык, никогда. Недавно Билычка сказала в каком-то интервью, что Дима меня бил. Я ей перезваниваю и говорю: «Слушай, а давай вспомним. Ты чего на меня наклепы делаешь? Я тебя никогда не бил! Я рушил твою квартиру – это правда. Выбрасывал с 13 этажа диван – это правда. Но никогда не поднимал на тебя руку», - рассказывает Коляденко.

Смотрите полную версию ответов Дмитрия Коляденко в выпуске проекта. А также не пропустите актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд – по субботам, в 9:30 на СТБ!

Напомним,