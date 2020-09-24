Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой

В семье украинской исполнительницы Светланы Тарабаровой случилось радостное событие.

Певица Светлана Тарабарова и ее супруг Алексей Бондарь во второй раз стали родителями. У пары родилась доченька.

Радостной новостью с поклонниками артистка поделилась с помощью соцсетей. На своей странице в Инстаграм счастливая мамочка опубликовала фотографию с новорожденной малышкой.

Светлана Тарабарова с новорожденной дочкой / instagram.com/tarabarova

На свет девочка появилась в среду, 23 сентября, в одном из частных роддомов Киева.

Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! – пишет в Сети Тарабарова. – 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились ко встрече с тобой! Пусть песня #СОНЕЧКО станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев.

Отметим, в 2016 году Светлана и Алексей поженились. Спустя 2 года у пары родился первенец – сын Иван. После рождения первого мальчика, супруги мечтали о доченьке.

Беременная Светлана Тарабарова с мужем и сыном / instagram.com/tarabarova

Напомним,