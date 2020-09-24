Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой
В семье украинской исполнительницы Светланы Тарабаровой случилось радостное событие.
Радостной новостью с поклонниками артистка поделилась с помощью соцсетей. На своей странице в Инстаграм счастливая мамочка опубликовала фотографию с новорожденной малышкой.
На свет девочка появилась в среду, 23 сентября, в одном из частных роддомов Киева.
Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! – пишет в Сети Тарабарова. – 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились ко встрече с тобой! Пусть песня #СОНЕЧКО станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев.
Отметим, в 2016 году Светлана и Алексей поженились. Спустя 2 года у пары родился первенец – сын Иван. После рождения первого мальчика, супруги мечтали о доченьке.
Напомним,