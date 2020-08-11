Светлана Тарабарова рассекретила пол своего второго ребенка
Украинская исполнительница Светлана Тарабарова продолжает приоткрывать занавес своей личной жизни.
На своей странице в Инстаграм 30-летняя звезда рассекретила пол своего будущего малыша. Светлана вместе со своим мужем Алексеем Бондарем ждут рождения девочки.
Так! В нас буде ДІВЧИНКА, – признала Светалана. – Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя. А сьогодні в нас #BabyShower на честь майбутньої красуні. Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки. Одним словом - буде весело!
Напомним,