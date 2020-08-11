Светлана Тарабарова рассекретила пол своего второго ребенка

11 августа 2020 16:55 Юлия Крутиева
Светлана Тарабарова рассекретила пол своего второго ребенка
Певица Светлана Тарабарова
instagram.com/tarabarova

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова продолжает приоткрывать занавес своей личной жизни.

Читайте такжеНе собираюсь поддаваться красивой женщине: Влад Яма стал конкурентом Натальи Могилевской в новом шоу
В середине мая певица сообщила, что станет во второй раз мамой, а сегодня Светлана Тарабарова решила ответить на самый интригующий вопрос, который касается грядущего пополнения семье.

На своей странице в Инстаграм 30-летняя звезда рассекретила пол своего будущего малыша. Светлана вместе со своим мужем Алексеем Бондарем ждут рождения девочки.

Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка / instagram.com/tarabarova

Так! В нас буде ДІВЧИНКА, – признала Светалана. – Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя. А сьогодні в нас #BabyShower на честь майбутньої красуні. Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки. Одним словом - буде весело!

Читайте такжеДетектор лжи: стало известно имя ведущего психологического проекта
Сейчас в семье Светланы Тарабаровой и ее супруга Алексея Бондаря подрастает сын Иван. 9 сентября мальчику исполнится 2 годика.

Светлана Тарабарова с сыном и мужем / instagram.com/tarabarova

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд беременность социальные сети Светлана Тарабарова новости беременные звезды

Материалы по теме

Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети
Новости

Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети
Анна Кошмал поделилась редким снимком 2-летнего сына
Новости

Анна Кошмал поделилась редким снимком 2-летнего сына
Выходите без звонка-3: известна дата премьеры нового сезона детективного сериала
Анонсы на ТВ

Выходите без звонка-3: известна дата премьеры нового сезона детективного сериала
Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно
Наука и техника

Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно

Популярное на сайте

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK