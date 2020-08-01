Светлана Тарабарова на последних месяцах беременности устроила фотосессию в бассейне
Беременная вторым ребенком певица Светлана Тарабарова провела отпуск с семьей в загородном комплексе под Киевом.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько ярких снимков с отдыха у бассейна. В кадре звездная мама, будучи на восьмом месяце беременности, позирует в бассейне в цельном черном купальнике с 2-летним сыном Иваном. Стоить отметить, что исполнительница выглядит великолепно!
Наш кайфовий сімейний відпочинок, не сідаючи у літак. Три дні після мого дня народження ми кайфували всією великою родиною,‒ сообщила певица.
Напомним,
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