Светлана Тарабарова на последних месяцах беременности устроила фотосессию в бассейне

1 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Светлана Тарабарова на последних месяцах беременности устроила фотосессию в бассейне
Певица Светлана Тарабарова
социальная сеть Instagram

Беременная вторым ребенком певица Светлана Тарабарова провела отпуск с семьей в загородном комплексе под Киевом.

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Вместе с мужем Алексеем Бондарем и сыном Иваном артистка посетила курортный отель с оздоровительным центром, бассейнами, SPA-процедурами, а также развлекательными программами для детей и взрослых. Знаменитость уверена, что отлично отдохнуть можно не выезжая за пределы Украины.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько ярких снимков с отдыха у бассейна. В кадре звездная мама, будучи на восьмом месяце беременности, позирует в бассейне в цельном черном купальнике с 2-летним сыном Иваном. Стоить отметить, что исполнительница выглядит великолепно!

Наш кайфовий сімейний відпочинок, не сідаючи у літак. Три дні після мого дня народження ми кайфували всією великою родиною,
‒ сообщила певица.

Певица Светлана Тарабарова с сыном Иваном / социальная сеть Instagram

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Фолловеры в восторге от увиденного. Они похвалили прекрасный внешний вид знаменитости: «Стройняшка. Какие ноги», «Вы такие сладкие. Обнимаю», «Животик уже опустился, скоро будет чудо», «Вы прекрасно выглядите».

Напомним,

Певица Светлана Тарабарова с сыном Иваном / социальная сеть Instagram
 

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