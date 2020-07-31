Никита Добрынин: Считаю, что мы с Дашей Квитковой выиграли в жизненную лотерею

31 июля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Никита Добрынин: Считаю, что мы с Дашей Квитковой выиграли в жизненную лотерею
Теле- и радоведущийНикита Добрынин
пресс-служба Нового канала

Совсем скоро одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе - Никита Добрынин и Дария Квиткова - сыграет свадьбу.

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Никита Добрынин и Даша Квиткова начали встречаться на проекте «Холостяк». Никита был главным героем, Даша – победительницей романтического реалити. Спустя более чем год после финала проекта пара не только продолжает отношения – они расписались и активно готовятся к свадьбе, которая состоится уже 12 августа.

Секретом счастливых отношений Никита Добрынин поделился с Новым каналом во время съемки десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?»

Все просто – мы совпали характерами, желаниями, целями. У нас не теряется запал, мы счастливы, и это самое главное, – признался Добрынин. – Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а остальные участники преследовали другие цели. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло, и мы ее действительно нашли!

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

По словам Никиты, он ни с кем не чувствовал себя настолько хорошо, как с Дашей.

Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею, – сказал Добрынин Новому каналу. – Опыт предыдущих годов показывает, что вроде бы можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все – «вроде бы». Сейчас же я действительно понимаю, что нашел свое счастье.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

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В «Хто зверху?» Никита Добрынин принимал участие с Артемом Пивоваровым и Богданом Шелудяком. Удалось ли им победить команду Леси Никитюк, узнаете совсем скоро. Премьера десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?» – 27 августа на Новом канале!

Напомним,

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