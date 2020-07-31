Никита Добрынин: Считаю, что мы с Дашей Квитковой выиграли в жизненную лотерею
Совсем скоро одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе - Никита Добрынин и Дария Квиткова - сыграет свадьбу.
Секретом счастливых отношений Никита Добрынин поделился с Новым каналом во время съемки десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху?»
Все просто – мы совпали характерами, желаниями, целями. У нас не теряется запал, мы счастливы, и это самое главное, – признался Добрынин. – Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а остальные участники преследовали другие цели. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло, и мы ее действительно нашли!
По словам Никиты, он ни с кем не чувствовал себя настолько хорошо, как с Дашей.
Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею, – сказал Добрынин Новому каналу. – Опыт предыдущих годов показывает, что вроде бы можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все – «вроде бы». Сейчас же я действительно понимаю, что нашел свое счастье.
Напомним,